Εγκρίθηκε η ΑΜΚ 12 εκατ. ευρώ στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Νέα εποχή και επίσημα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού εγκρίθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στην σημερινή (10/3) Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στο PAOK Sports Arena, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη νέα σελίδα στα οικονομικά του συλλόγου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην νομική εκπροσώπηση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, καθώς νέα νομική σύμβουλος ορίστηκε η Ειρήνη Πατσινακίδου, διαδεχόμενη την Κατερίνα Γιαννακοπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο PAOK Sports Arena η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 12.000.000€, το οποίο θα καλύψει στο σύνολό της η ALPHA SPORTS MΑΕ.

Στη ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε το 72,52% των μετόχων της εταιρίας.

Επίσης αποφασίστηκε:



*Η έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2024-30/06/2025, μετά των σχετικών εκθέσεων και της Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.



*Η εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/07/2025-30/06/2026.



*Η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/07/2024 – 30/06/2025, καθώς και η μη έγκριση για τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την ίδια χρονική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ των μετόχων, γνωστοποιήθηκε επίσης ότι η κυρία Ειρήνη Πατσινακίδου αναλαμβάνει καθήκοντα νέας νομικής συμβούλου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».