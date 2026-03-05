Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να ζορίστηκε από την ανταγωνιστική Βίρτους Μπολόνια και τον τρομερό Έντουαρντς (32π.), όμως πήρε τη νίκη με 92-84 και διατήρησε τη θέση της εντός τετράδας.

Οι Μαδριλένοι έπαιξαν με τη... φωτιά αλλά δεν κάηκαν. Στο φινάλε του αγώνα χρειάστηκαν δύο μεγάλα τρίποντα από Χεζόνια και Καμπάτσο για να έρθει η τρίτη σερί νίκη στη Euroleague που τους διατηρεί στην 4η θέση με ρεκόρ πλέον στο 19-11. Αντίθετα, η Βίρτους, που έπαιζε χωρίς τους Χάκετ και Παγιόλα στα γκαρντ, υποχώρησε στο 13-17 παραμένοντας τρεις νίκες μακριά από την δεκάδα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, αλλά και 6 λάθη και τον ακολούθησε σε απόδοση ο Έντι Ταβάρες με 14 πόντους και ο Φακούντο Καμπάτσο με 12 πόντους, 4 ασίστ. Για τη Βίρτους έκανε εκπληκτική εμφάνιση ο Κάρσεν Έντουαρντς με 32 πόντους (οι 22 στο πρώτο ημίχρονο) και 5 ασίστ, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Λούκα Βιλντόζα.

Στην επόμενη αγωνιστική (31η) η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βαλένθια (12/3) και η Βίρτους την ίδια μέρα (12/3) παίζει επίσης εντός έδρας με την Παρτιζάν.

Αιφνιδίασε η Βίρτους, απάντησε η Ρεάλ

Με περισσότερη ενέργεια και αποτελεσματικότητα μπήκε στο ματς η Βίρτους, που με τους Έντουαρντς και Βιλντόζα προηγήθηκε 8-11, ενώ δύο κολλητά τρίποντα από Άλστον και Έντουαρντς δημιούργησαν το 10-17. Η Ρεάλ δεν έχασε όμως την ψυχραιμία της, έμεινε στο πλάνο της και βάζοντας περισσότερη πίεση στην άμυνα κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά στο τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου. Με επιθετική πολυφωνία και τον Φελίζ να βγαίνει μπροστά το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 22-23.

Χάρη σε σερί 9-0 και ξανά με πλουραλισμό στο μπροστά μέρος του παρκέ, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 31-23, ωστόσο ο Έντουαρντς απάντησε με δικό του προσωπικό σερί για το 31-30. Η Ρεάλ όμως έλεγχε το παιχνίδι και ο Γιουλ με σκορ και δημιουργία βοήθησε για το 39-30 μαζί με τη συνδρομή του Ταβάρες, ενώ ο Καμπάτσο με buzzer beater τρίποντο από το κέντρο έγραψε το 46-40 του ημιχρόνου, την στιγμή που ο Έντουαρντς είχε βάλει τους 22 πόντους από τους 40 πόντους της Βίρτους.

Καθάρισε η Ρεάλ με Χεζόνια και Καμπάτσο

Η Ρεάλ επέστρεψε στο ματς με διάθεση να το καθαρίσει, Χεζόνια και Ταβάρες έσπρωξαν προς αυτή την κατεύθυνση για το 56-45, όμως οι φιλοξενούμενοι έδειξαν αντανακλαστικά, μειώνοντας γρήγορα σε 56-52 και ακόμα περισσότερο σε 60-57 με τους Ντιαρά και Έντουαρντς. To... μούδιασμα της Ρεάλ είχε συνέχεια, Βιλντόζα με τρίποντο και Ντιαρά με 1/2 βολές ισοφάρισαν σε 61-61, προτού ο Ντεκ με νέο buzzer beater τρίποντο διαμορφώσει το 64-61 της τρίτης περιόδου.

Η Βίρτους πλέον το πίστευε και οι Έντουαρντς - Βιλντόζα με τρίποντα την έβαλαν μπροστά (64-67) και οι δύο ομάδες πήγαιναν πλέον χέρι-χέρι (75-75 στο 35'). Το παιχνίδι θα κρινόταν στις λεπτομέρειες, με τη Ρεάλ να παίρνει σημαντική ανάσα με τα δύο διαδοχικά τρίποντα των Χεζόνια και Καμπάτσο (83-77), με τους Νιανγκ και Ντιουφ να κάνουν λάθη. Χεζόνια και Καμπάτσο έβαλαν τις βολές τους για το 87-79 στο 1'20'' πριν το φινάλε, ο Βιλντόζα έχασε ακόμα ένα τρίποντο και στην εξέλιξη της φάσης ο Φελίζ τελείωσε το παιχνίδι με λέι απ για το 89-79 στα 48''.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-40, 64-61, 92-84

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.