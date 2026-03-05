Buzzer beater από το κέντρο ο Καμπάτσο! (vid)

Φάση highlight από τον Αργεντίνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φακούντο Καμπάτσο στο ματς κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια σκόραρε buzzer beater τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου στο φινάλε του ημιχρόνου.

Στα 3'' που έμεναν για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Αργεντίνος γκαρντ πήρε την μπάλα, σούταρε από το κέντρο και είδε την μπάλα με τη βοήθεια του ταμπλό να καταλήγει στο καλάθι για το 46-40 του ημιχρόνου.