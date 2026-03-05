ΑΕΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Κατσίβελης - Παραμένει εκτός ο Φλιώνης

Ο Δημήτρης Κατσίβελης επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ ενώ ο Δημήτρης Φλιώνης παραμένει εκτός, με τις πιθανότητες να αγωνιστεί απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola να είναι λίγες.

Η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, πρώτα για το Allwyn F-8 και στην συνέχεια για τις Εθνικές ομάδες. Η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πατρών στην «SUNEL Arena» (07/03, 12:45) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στα τελευταία παιχνίδια η ΑΕΚ έχει στερηθεί τις υπηρεσίες των Δημήτρη Κατσίβελη και Δημήτρη Φλιώνη, με την επιστροφή του πρώτου ωστόσο να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς έχει μπει στις προπονήσεις και είναι πολύ πιθανό να δώσει το «παρών» στον Σαββατιάτικο αγώνα.

Αντίθετα ο Δημήτρης Φλιώνης βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης και βρίσκεται λίγο πιο πίσω, με τον ίδιο να μην έχει προπονηθεί μέχρι και την Τετάρτη (04/03). Οι πιθανότητες να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα είναι ελάχιστες, με τον Ντούσαν Σάκοτα να αποφασίζει στην τελευταία προπόνηση την συμμετοχή των δύο αθλητών.