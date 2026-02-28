Η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης για την Κ18 που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης Betsson για την Κ18 που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και την διακοπή του αγώνα με την Μονακό λόγω βομβιστικής επίθεσης.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι κιτρινόμαυροι:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει για την παρουσία της ομάδας Κ18 του συλλόγου στο Abu Dhabi για τις ανάγκες του Next Gen Euroleague, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα και στην περιοχή.



Ο αγώνας του ΑΡΗ Betsson με τη Monaco ξεκίνησε στις 11:30π.μ. ώρα Ελλάδας και διακόπηκε στη δεύτερη περίοδο, λόγω των επιθέσεων που έγιναν και στο Abu Dhabi. Μετά από παραμονή λίγων ωρών στο γήπεδο, ο αγώνας ξανάρχισε, όμως διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο.



Οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής του ΑΡΗ Betsson βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει τις τελευταίες μέρες.



H επίσημη ενημέρωση που λάβαμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πως: “Eφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Abu Dhabi”.



Η Euroleague ενημέρωσε ότι θα παράσχει όλα τα κόστη για τη διαμονή και σε περίπτωση που «ανοίξουν» τα αεροδρόμια, θα ναυλώσει πτήση τσάρτερ για την επιστροφή στην Ελλάδα.



Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα.