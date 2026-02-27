Όντομ: «Λάτρευα τα ναρκωτικά, θα έπρεπε να ήμουν στο Hall of Fame»

Ο Λαμάρ Όντομ σε δηλώσεις του μίλησε για τον εθισμό του στα ναρκωτικά κατά την διάρκεια της καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady»:

«Λάτρευα τα ναρκωτικά. Μιλάς σε έναν πραγματικά εθισμένο. Όταν δεν έπαιζα, δεν είχα κάποια ευθύνη. Έκανα ναρκωτικά το καλοκαίρι, όχι κατά την διάρκεια της σεζόν. Κάνουν τεστ. Είχα λίγο έλεγχο, αλλά το μυαλό ενός εθισμένου σκέφτεται το πώς να κερδίσει το σύστημα. Το έκανα με το να παρτάρω υπερβολικά το καλοκαίρι.

Θα έπρεπε να ήμουν στο Hall of Fame. Ο κόσμος μου το λέει από όταν ήμουν 13 χρονών. Στο μυαλό μου, ήμουν ήδη εκεί. Τώρα κάνετε podcasts και κατά την διάρκεια της σεζόν ήμουν μέρος ενός reality show. Κέρδισα το βραβείο του καλύτερου έκτου παίτη όσο έκανα γυρίσματα. Αλλά όταν βλέπεις την μεγάλη εικόνα και την παρακαταθήκη μου, τα ναρκωτικά μου έκαναν κακό».