Eurocup Γυναικών: Στην Τουρκία κόντρα στην Μερσίν για το «θαύμα» ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει το…. θαύμα και να πάρει την πρόκριση κόντρα στην Μερσίν μέσα στην Τουρκία. Την ανατροπή θα ψάξει και ο Αθηναϊκός απέναντι στην Αβενίδα.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στo Eurocup Γυναικών (12/2) με τους Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό να ψάχνουν τις ανατροπές απέναντι σε Μερσίν και Αβενίδα αντίστοιχα.

Το «τριφύλλι» στο πρώτο ματς κοίταξε στα μάτια την τουρκική ομάδα και γνώρισε τελικά την ήττα με 91-87. Έτσι, το σύνολο της Σελέν Ερντέμ θα τα δώσει όλα στο «Servet Tazegul Spor Salonu» για να ολοκληρώσει το… θαύμα και να πάρει την πρόκριση.

Ανατροπή ψάχνει και ο Αθηναϊκός κόντρα στην Αβενίδα. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε στην έδρα του με 71-65 και έτσι θα προσπαθήσει να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει την πρόκριση μέσα στην Τουρκία.

Στις 18:00 θα ξεκινήσει το ματς του Παναθηναϊκού, ενώ στις 21:30 θα γίνει το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Αθηναϊκού.