Τέλος από την Ανδόρα ο Ζοάν Πλάθα

Η Ανδόρα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζοάν Πλάθα, μετά την κακή πορεία της ομάδας την τρέχουσα σεζόν

Την απόλυση του Ζοάν Πλάθα ανακοίνωσε η Ανδόρα. Ο Ισπανός άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ πλήρωσε την κακή πορεία της ομάδας, καθώς είναι τρίτη από το τέλος στο ισπανικό πρωτάθλημα με ρεκόρ 4-13.



Να σημειώσουμε πως ο έμπειρος τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα έναν χρόνο πριν και την οδήγησε στην ενδέκατη θέση της Liga Endesa με ρεκόρ 14-20.

