Τέλος από την Ανδόρα ο Ζοάν Πλάθα

Την απόλυση του Ζοάν Πλάθα ανακοίνωσε η Ανδόρα. Ο Ισπανός άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ πλήρωσε την κακή πορεία της ομάδας, καθώς είναι τρίτη από το τέλος στο ισπανικό πρωτάθλημα με ρεκόρ 4-13.
Να σημειώσουμε πως ο έμπειρος τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα έναν χρόνο πριν και την οδήγησε στην ενδέκατη θέση της Liga Endesa με ρεκόρ 14-20.
𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐁𝐚𝐧𝐜 𝐀𝐧𝐝𝐨𝐫𝐫𝐚— MoraBanc Andorra (@morabancandorra) January 26, 2026
✍🏻 L’entrenador no continuarà al capdavant de la banqueta del primer equip del club.#NomesAqui #MaiPor