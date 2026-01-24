Θέμα χρόνου το νέο cancel στα εντός των Ισραηλινών, stop της Lufthansa και χαμένος ο Παναθηναϊκός!

Η ασίγαστη ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και ο «απτός» φόβος μιας σύγκρουσης του Ιράν με το Ισραήλ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέο cancel των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι και της Χάποελ, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος χαμένος, σε αγωνιστικό επίπεδο πάντα, της κατάστασης.

Η Euroleague πήρε πριν από έναν περίπου μήνα την απόφαση πως το Ισραήλ είναι, πια, ένα ασφαλές περιβάλλον και ότι τόσο η Μακάμπι όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ μπορούν να επιστρέψουν στο «σπίτι» τους, με τους εντός έδρας αγώνες τους να διεξάγονται κανονικά εκεί.

Πριν προλάβει καν να… στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών στο σχετικό έντυπο, έρχεται η ίδια η πραγματικότητα να γκρεμίσει αυτήν την «ψευδεπίγραφη» ασφάλεια: όπως γνωστοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (24/1), η Lufthansa και οι θυγατρικές της (SWISS, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings) ανέστειλαν προσωρινά αρκετές πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, καθώς υπάρχει αυξημένος φόβος για κλιμάκωση της έντασης του Ισραήλ με το Ιράν, αλλά και πιθανά αντίποινα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια των πτήσεων.

Το μέτρο έχει τον χαρακτήρα του προληπτικού, όμως γίνεται σαφές πως ολοένα και περισσότερες πτήσεις (ου μην και όλες) αναμένεται ν’ ακυρωθούν, με το ματς της Χαποέλ με την Μπάγερν την προσεχή Πέμπτη (29/1) να τίθεται εν αμφιβόλω.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι θέμα χρόνου να επέλθει νέο cancel για τις εντός έδρας αναμετρήσεις των ομάδων του Τελ Αβίβ, μιας και το (απευκταίο, φυσικά) σενάριο πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μόνο επιστημονικής φαντασίας δεν είναι.

Το σκάνδαλο της Euroleague

Κι εδώ, φυσικά, έγκειται το σκάνδαλο της Euroleague: Μακάμπι και Χάποελ όχι μόνο έπαιξαν πληθώρα εκτός έδρας αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, αλλά έδωσαν σημαντικούς αγώνες εντός με γεμάτα γήπεδα.

Μεγάλος χαμένος της υπόθεσης προφανώς και είναι ο Παναθηναϊκός. Η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε κανονικότατα προ διημέρου στο κατάμεστο «Μενόρα Μιβταχίμ», με 300 αλλόφρονα άτομα να… υποδέχονται την αποστολή του Τριφυλλιού και να βρίζουν χυδαία τον Εργκίν Αταμάν, την στιγμή που η αστυνομία αγνοείτο.

Ο Παναθηναϊκός, ως γνωστόν, ηττήθηκε στο ματς (75-71), όμως τουλάχιστον κατάφεραν άπαντες να φύγουν σώοι και αβλαβείς και να επιστρέψουν ασφαλείς στην Αθήνα.

Το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής: δεν συνιστά αυτό αλλοίωση ολόκληρης της Λίγκας, όταν άλλες ομάδες έχουν παίξει απέναντι στους Ισραηλινούς στο Τελ Αβίβ με κόσμο και άλλοι τους αντιμετωπίζουν σε ουδέτερα γήπεδα με ελάχιστους ή καθόλου φιλάθλους; Δεν είναι ευνοημένες οι Χαποέλ και η Μακάμπι που εφαρμόζουν το μέτρο «Μονά-ζυγά, μονόζυγα, δικά μας»;

Αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, οφείλουμε να πούμε πως το σκάνδαλο είναι πολλαπλό κι όχι μόνο υπέρ των δύο ομάδων του Ισραήλ, αλλά και υπέρ όσων από τον ανταγωνισμό επωφελήθηκαν παίζοντας σε άδεια γήπεδα σε Βελιγράδι και Σόφια.

Εξυπακούεται πως η ίδια η Euroleague θα έπρεπε να το είχε σκεφτεί πολύ καλύτερα πριν αποφασίσει να δώσει το πράσινο φως για την επιστροφή στο Ισραήλ- ενός κράτους που «βράζει» κυριολεκτικά και ο φόβος του πολέμου κρέμεται σα Δαμόκλειος Σπάθη πάνω από το κεφάλι ολόκληρης της περιοχής.

Να θυμίσουμε πως τόσο ο Παναθηναϊκός (2/4) όσο και ο Ολυμπιακός (9/4) έχουν προγραμματισμένο παιχνίδι επί ισραηλινού εδάφους (αμφότεροι αντιμετωπίζουν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη), όμως η απόφαση της Lufthansa για μαζική ακύρωση των πτήσεων δείχνει πως είναι απλά θέμα χρόνου να μην ξαναγίνουν αγώνες εκεί για το προσεχές μέλλον.

Και, κάπως έτσι, το αγωνιστικό σκάνδαλο της Euroleague θα ολοκληρωθεί, έχοντας αφήσει πίσω του ομάδες που έχουν ζημιωθεί σοβαρά σε μπασκετικό επίπεδο.

Θα αναρωτηθεί κανείς «Πρώτη φορά είναι»;

Δυστυχώς η προφανής απάντηση είναι ένα εκκωφαντικό «όχι»…