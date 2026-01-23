Γκριν για Μπάτλερ: «Δεν θα μπορέσω να πάω τα παιδιά μου στο γήπεδο το πρωί»

«Φίλε, δεν θα μπορέσω να πάω αύριο τα παιδιά μου στο γήπεδο» ήταν τα πρώτα λόγια του Τζίμι Μπάτλερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, όπως αποκάλυψε ο Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Τζίμι Μπάτλερ έπαθε ρήξη πρόσθιου χιαστού στο παιχνίδι στον αγώνα των Ουόριορς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης, και θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν. Ο συμπαίκτης του, Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος είδε από κοντά την άτυχη στιγμή του Αμερικανού φόργουορντ, μίλησε στο τελευταίο επεισόδιο της δικής του εκπομπής «Draymond Green Show», για τα όσα βίωσε δίπλα στον Μπάτλερ και ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις μετά τον τραυματισμό του.

Τα πρώτα λόγια του Μπάτλερ ήταν: «Φίλε, υποτίθεται ότι πρέπει να πάω τα παιδιά μου στο γήπεδο το πρωί». Το είπε τέσσερις φορές: «Δεν θα μπορέσω να πάω τα παιδιά μου στο γήπεδο το πρωί»

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντρέιμοντ Γκριν:

«Πάντα μιλάω για το πώς όταν οι άνθρωποι έχουν αυτούς τους τραυματισμούς, αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι είναι ότι το ζεις αυτό κάθε μέρα. Δεν είναι βιντεοπαιχνίδι όπου τραυματίζεσαι στο γήπεδο και μετά φεύγεις και η ζωή είναι μια χαρά. Ζεις αυτόν τον τραυματισμό κάθε μέρα. Αυτό δίνουμε σε αυτό το παιχνίδι - την υγεία μας.

Δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο ούτως ή άλλως. Σου λείπει ο χρόνος με τα παιδιά σου, σου λείπει ο χρόνος με την οικογένειά σου, και το να συμβεί αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Αυτό αλλάζει όχι μόνο το πώς πηγαίνει στο γήπεδο με τα παιδιά του, αλλά αλλάζει και το καλοκαίρι τους, τις διακοπές τους . Αλλάζει τόσο πολύ. Αλλάζει τη ζωή όπως την ξέρουν. Εύχομαι λοιπόν στον Τζίμι γρήγορη ανάρρωση.»