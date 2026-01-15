Το χειρότερο ξεκίνημα του Αταμάν σε νέα χρονιά στη θητεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την τρίτη του ήττα στα 4 πρώτα ματς του 2026, στο χειρότερο ξεκίνημα του Εργκίν Αταμάν σε νέα χρονιά στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» μετά και την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο μετρούν πλέον 1/4 στο 2026, με τη μοναδική νίκη στη νέα χρονιά να είναι στο «T-Center» κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.

Στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός μετράει ισάριθμες ήττες από Ολυμπιακό, Αρμάνι και Μπάγερν, πλέον, με τα πρώτα δύο μάλιστα να είναι εντός έδρας.

Το χειρότερο ξεκίνημα σε νέα χρονιά μέχρι τώρα τη θητεία του Αταμάν στο «τριφύλλι» ήταν την περασμένη σεζόν, όταν άρχισε το 2025 με 2 νίκες (Βίρτους και Παρτιζάν) και 2 ήττες στην Ισπανία σε «διαβολοβδομάδα» από τις Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.

Ενώ καλύτερο ξεκίνημα σε νέα χρονιά έκανε το 2024, στην πρώτη του περίοδο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όταν στα πρώτα 4 ματς είχε 3 νίκες κόντρα σε Βαλένθια, Εφές και Μονακό κι γνώρισε την ήττα στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια στη Βιτόρια.