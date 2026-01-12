O Σέιμπεν Λι-τρωσε την Εφές στο Μπουγιουκτσεκμέτσε

Η Μπουγιουκτσεκμέτσε έβαλε δυσκολα στην Αναντόλου Εφές, με τον Σέιμπεν Λι να γλιτώνει (87-85) την ομάδα του από ήττα σοκ στο φινάλε.

Η Αναντόλου Εφές βρίσκεται σε πολύ κακό φεγγάρι το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο τα βρήκε σκούρα στο Μπουγιουκτσεκμέτσε, ωστόσο ο Σέιμπεν Λι με τρίποντο στο φινάλε έσωσε την ομάδα του από ήττα - σοκ (87-85).

Πλέον η ομάδα της Πόλης με τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της σε 9-6 και πάτησε στην 8άδα, την στιγμή που η Μπουγιουκτσεκμέτσε παραμένιει στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος με ρεκόρ 2-13.

Για τους νικητές ο Σέιμπεν Λι μοιάζει άλλος παίκτης μετά την μετακόμιση του από τον Πειραιά στην Πόλη. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές λυτρώνοντας την ομάδα του με τρίποντο, με εκρηκτικό άσο να μετρά 15 πόντους και 10 ασίστ σε μια γεμάτη εμφάνιση. Πρώτος σκόρερ ο Τζόρνταν Λόιντ με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Βαν Ντερ Βουρστ ξεχώρισε με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τους Πίπες και Πουσίκα να συμπληρώνουν 14 πόντους έκαστος.