Έβριζαν χυδαία την Ερντέμ από το ζέσταμα, ζητάει και τα ρέστα ο… βοηθός του ΠΑΣ Γιάννενα!

Χυδαία επίθεση στην Σελέν Ερντέμ εξαπέλυσαν στα Γιάννενα, διότι μετά το τέλος της περυσινής σεζόν επέλεξε να εργαστεί στον Παναθηναϊκό! Ο… βοηθός της ομάδας μάλιστα συνέχισε την επίθεση κατηγορώντας την προπονήτρια του τριφυλλιού γιατί στην παρουσίαση είχε… γυρισμένη την πλάτη στη γηπεδούχο ομάδα.

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού μάλιστα δεν αντέδρασε στιγμή σε όσα ακούγονταν πριν ακόμα ξεκινήσει ο αγώνας με ακατανόμαστες ύβρεις προς την ίδια διότι στα Γιάννενα φέρουν βαρέως ότι μετά το τέλος της περυσινής σεζόν κι ενώ η ομάδα τερμάτισε στην 7η θέση και δεν συμμετείχε στα πλέι οφ, συνέχισε την καριέρα της στον Παναθηναϊκό χωρίς μάλιστα να υπάρξει οποιαδήποτε προστριβή.

Παρ´ όλα αυτά, ο βοηθός και αδελφός του προέδρου του ΠΑΣ, Μάριος Μιχαήλ επιτέθηκε (!) στην Ερντέμ προκειμένου το θέμα να πάρει δημοσιότητα γράφοντας στα social media πως η προπονήτρια του Παναθηναϊκού είχε γυρισμένη την πλάτη της κατά την παρουσίαση της γηπεδούχου ομάδας στο ματς Κυπέλλου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο βοηθός προπονητή:

«Καημένη Σέλεν Ερντέμ, Το να γυρίσεις την πλάτη σου κατά τη διάρκεια των επίσημων παρουσιάσεων των ομάδων ήταν μια συνειδητή πράξη ασέβειας και απολύτως αντιεπαγγελματική. Δεδομένου του προηγούμενου ρόλου σου στον ΠΑΣ Γιάννινα WBC, αυτή η συμπεριφορά είναι ακόμη πιο απαράδεκτη. Αυτό το άθλημα απαιτεί σεβασμό. Ίσως να μην είσαι εξοικειωμένη με αυτή τη λέξη. Ντροπή σου, Σέλεν. Εκ μέρους του staff του ΠΑΣ Γιάννινα WBC, Μάριος Μιχαήλ».

Όλα αυτά ενώ το Σάββατο, ο ΠΑΣ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και… ο στόχος των γηπεδούχων φαίνεται πως είναι καθαρά εκδικητικός λόγω της απόφασης της Ερντέμ να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό.