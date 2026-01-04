Εκκωφαντική Ζαλγκίρις διέλυσε με +35 την Νεπτούνας πριν την διαβολοβδομάδα

Η Ζαλγκίρις δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Νεπτούνας, με την ομάδα του Μασιούλις να επικρατεί με 112-77. Πέντε παίκτες διψήφιοι για το σύνολο του Κάουνας, πρώτος σκόρερ ο Σιρβίντις (20π.).

Εκκωφαντική εμφάνιση της Ζαλγκίρις κόντρα στην Νεπτούνας. Η ομάδα του Τομας Μασιούλις δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλο της και την διέλυσε με 35 πόντους διαφορά (112-77) πριν την διαβολοβδομάδα της Euroleague.

H oμάδα του Τόμας Μασιούλις με τη νίκη ανέβηκε στο 12-1 και παραμένει στην κορυφή του Λιθουανικού πρωταθλήματος, με την Νεπτούνας να πέφτει στο 8-5.

Για τους νικητές που είχα πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ο Σιρβίντις ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, με τον Μπιρούτις να συμπληρώνει 17 πόντους με 5 ριμπάουντ.. Διψήφιοι Μπουτκεβίτσιους (12π. 5ρ.) και Φρανσίσκο (12π. 5ασ.)

Από την άλλη πλευρά ο Λόμαζ ξεχώρισε με 11 πόντους, όντας ο μοναδικός διψήφιος για την Νεπτούνας που βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα.

Πλέον η Ζαλγκίρις στρέφει την προσοχή της στην διαβολοβδομάδα και τις αναμετρήσεις Βίρτους (21:30, 6/1) και Ερυθρό (9/1, 20:00).