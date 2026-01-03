Επίσημο: Στη Φενέρμπαχτσε ο Σίλβα

Ο Σίλβα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στο φετινό Basketball Champions League, αναδείχθηκε MVP της Φάσης των Ομίλων και... ανέβασε τις «μετοχές» του. Έτσι, θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο πως θα έκανε το... άλμα για την Euroleague, καθώς στο συμβόλαιό του υπήρχε out ύψους 150.000 ευρώ.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης προχώρησαν τις σχετικές διαδικασίες, κάλυψαν τη ρήτρα του παίκτη και τις τελευταίες μέρες παρουσιάζονταν «μια ανάσα» από την απόκτησή του.
Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, απέκτησαν επίσημη μορφή το πρωί του Σαββάτου, με τη «Φενέρ» να ανακοινώνει το deal με τον 29χρονο σέντερ, που θα έχει διάρκεια για 1+1 χρόνια.
Chris Silva Fenerbahçe Beko’da! 💛💙✍️— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 3, 2026
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