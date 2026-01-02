Στην Τουρκία ο Σίλβα για να κλείσει τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε (pic)

Ο Γκαμπονέζος σέντερ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ένωσης για το αυριανό παιχνίδι στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα και εθεάθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.
Ο Σίλβα βρίσκεται ήδη στην Τουρκία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Φενέρ, με την ΑΕΚ να αναζητεί τον αντικαταστάτη του.
ÖZEL FOTO | Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Chris Silva bu akşam İstanbul'da olacak. https://t.co/dCnzVSoOeO pic.twitter.com/HvhfXLf5si— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 2, 2026