Στην Τουρκία ο Σίλβα για να κλείσει τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε (pic)

Ζήτημα χρόνου αποτελεί η μεταγραφή του Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ένωσης για το αυριανό παιχνίδι στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα και εθεάθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.

Ο Σίλβα βρίσκεται ήδη στην Τουρκία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Φενέρ, με την ΑΕΚ να αναζητεί τον αντικαταστάτη του.