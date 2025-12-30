Η Παρτιζάν «ξύπνησε», αλλά η Βαλένθια κράτησε την έδρα της και έπιασε κορυφή

Η Βαλένθια πήρε μια δύσκολη νίκη απέναντι στην Παρτιζάν (86-73), που θύμισε… κανονική ομάδα, κι έτσι έπιασε την κορυφή και την Χάποελ Τελ Αβίβ με το ίδιο ρεκόρ (13-6).

Η Παρτιζάν μετά από τρεις διαδοχικές βαριές ήττες και κάκιστες εμφανίσεις, «ξύπνησε» απόψε και διεκδίκησε τη νίκη απέναντι στην εξαιρετική Βαλένθια. Έμεινε στο ματς μέχρι το 35’, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι, έβαλαν τα τρίποντα και πήραν τη νίκη που τους φέρνει στην πρώτη θέση μαζί με την Χάποελ, με ρεκόρ στο 13-6, ενώ βελτίωσαν κι άλλο το ρεκόρ τους εντός έδρας (9-1). Από την άλλη, η Παρτιζάν έπεσε στο 6-13, μένοντας μακριά από την πρώτη δεκάδα και πλέον μετράει τέσσερις σερί ήττες.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Ντάριους Τόμπσον με 17 πόντους, ακολούθησε ο καθοριστικός στην τέταρτη περίοδο Νέιτ Ρίβερς με 14 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Ζαν Μοντέρο. Για την Παρτιζάν ο Άιζακ Μπόνγκα είχε 17 πόντους και ο Στέρλνιγκ Μπράουν 15, ενώ έπαιξαν και οι… φευγάτοι Ταϊρίκ Τζόουνς (9π., 6ριμπ.) και Τζαμπάρι Πάρκερ 7π.).

Στην «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί για την 20η και 21η αγωνιστική, η Βαλένθια παίζει εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα (6/1, 21:00) κι έπειτα υποδέχεται τη Μονακό (8/1, 21:30), ενώ αντίστοιχα η Παρτιζάν παίζει εντός με τη Μονακό (6/1, 20:30) και στη συνέχεια πάει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (9/1, 21:30).

Νωρίς στο +11 η Παρτιζάν, επέστρεψε η Βαλένθια

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν στο ξεκίνημα και με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράουν προηγήθηκε 0-7 και 6-17 στη συνέχεια. Η Βαλένθια έψαχνε τα πατήματά της και με ένα τρίποντο του Κοστέλο ξεθάρεψε (11-17), ενώ με ένα μικρό προσωπικό σερί 5-0 του Τόμπσον μείωσε κι άλλo στο 18-20, προτού ο Φερνάντο γράψει το 18-22 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η Παρτιζάν κατάφερε να μείνει μπροστά χάρη και στον Πάρκερ (23-29), όμως η Βαλένθια είχε πλέον επιστρέψει. Αρχικά με τον Πραντίγια και στη συνέχεια με τον Κοστέλο, έφερε τη διαφορά στο καλάθι (32-35) και το σερί αυξήθηκε στο 8-0 με τον Μπαντιό για την πρώτη προσπέραση με 37-35. Ο Μπόνγκα έβγαλε αντίδραση (40-41) και το ημίχρονο έκλεισε σε απόλυτη ισορροπία (43-43).

Πήρε τη νίκη στην τέταρτη περίοδο η Βαλένθια

Το… ντέρμπι καλά κρατούσε στη Roig Arena, οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στα ηνία της αναμέτρησης, με τα τρίποντα των Πέιν και Μπόνγκα (50-55) να φέρνουν ένα προσωρινό μομέντουμ για τη σερβική ομάδα. Η Βαλένθια όμως έμενε κοντά, ο Κοστέλο με νέο τρίποντο ισοφάρισε (58-58) και ο Τόμπσον με δύο σερί δικά του τρίποντα έβαλε την ομάδα του μπροστά με 65-63 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

To παιχνίδι παρέμεινε κλειστό ως το 69-68 με τρίποντο του Οσετκόφσκι, καθώς σε εκείνο το σημείο με σερί 6-0 με τους Μοντέρο και Ρίβερς, η Βαλένθια προσπάθησε να ξεφύγει, κάνοντας το 75-68 στο 34’. Ο Οσετκόφσκι με νέο τρίποντο κράτησε ζωντανή την Παρτιζάν (75-71), αλλά ο Ρίβερς με πέντε απανωτούς πόντους και τρίποντο σημείωσε το καθοριστικό 80-71 στο 38’. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να μένουν από δυνάμεις και επιθετικές επιλογές, ο Πραντίγια με τρίποντο έκανε το 83-73 στο 1’31’’ πριν το φινάλε, εξασφαλίζoντας ουσιαστικά τη νίκη, καθώς η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια δεν προλάβαινε να επιστρέψει.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 43-43, 65-63, 86-73

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.