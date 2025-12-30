Το μπαμ της χρονιάς ο Παναθηναϊκός: Στα πράσινα η Άρτεμις Σπανού!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Δημήτρης Βρανόπουλος μαζί με επιφανείς Παναθηναϊκούς φέρνουν πρωτοχρονιάτικο δώρο στον σύλλογο, με την αρχηγό της Εθνικής μπάσκετ γυναικών, Άρτεμις Σπανού να υπογράφει στο τριφύλλι!

Έτοιμο για… βόμβα από το πουθενά που σηματοδοτεί δήλωση για το παρόν και το μέλλον είναι το τριφύλλι. Οι άνθρωποι του συλλόγου, κάτω από άκρα μυστικότητα, φέρνουν στην Ελλάδα μετά από 10ετή καριέρα στο εξωτερικό μια αθλήτρια που μέχρι πρότινος δεν συζητούσε καν την πιθανότητα να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο όλα δείχνουν πως αυτό θα γίνει πράξη και θα το κάνει με τη φανέλα του Παναθηναικού σε μία μεταγραφή που δεδομένα μπορεί να χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη στην ιστορία του τμήματος μπάσκετ γυναικών του συλλόγου.

Ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού που φέρει τη σφραγίδα του Δημήτρη Βρανόπουλου και επιφανών Παναθηναϊκών που ένωσαν δυνάμεις και κάνουν πράξη όσα δεσμεύτηκαν για έναν σύλλογο πανίσχυρο που θα διεκδικεί τα πάντα.

Με ενέργειες, μέσα στις γιορτές, του τεχνικού διευθυντή Σωτήρη Πανταλέων και της υπεύθυνης του τμήματος, Λολίτας Λύμουρα, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Σπανού και με την ομάδα του Μπρνο καθώς η παίκτρια ήταν δεσμευμένη με μεγάλο συμβόλαιο.

Ο αποκλεισμός της τσεχικής ομάδας από το Eurocup άνοιξε την όρεξη του Παναθηναϊκού που βρέθηκε μπροστά σε μια απροσδόκητη ευκαιρία: Να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες του για πρωτάθλημα και ευρωπαϊκή διάκριση.

Και τι έκανε ο Παναθηναϊκός; Συζήτησε με τη Σπανού, και αναπτύσσοντας το όραμα του συλλόγου, έφτασαν άμεσα σε μια συμφωνία που αποτελεί τη μεγαλύτερη υπέρβαση που έκανε ποτέ το συγκεκριμένο τμήμα, ένα τμήμα όμως που αγκαλιάστηκε σε δύσκολες μέρες από τον κόσμο και ζητούσε το… κάτι παραπάνω.

Κι αυτό το κάτι παραπάνω θα είναι η αρχηγός της Εθνικής ομάδας, ένα εμβληματικό πρόσωπο για το μπάσκετ γυναικών, που έρχεται στον Παναθηναϊκό με μεγάλη φιλοδοξία, την πιο κρίσιμη στιγμή: Λίγο πριν το ντέρμπι τίτλου με τον Αθηναϊκό, τα ευρωπαϊκά ματς στα οποία έχει δικαίωμα συμμετοχής αλλά και την τελική ευθεία στη μάχη για τους τίτλους.

Ο Παναθηναϊκός παίζει ρέστα σε όλα τα μέτωπα και αυτή η μεταγραφή μπορεί να είναι game changer.

Η Σπανού παίζει σε δύο θέσεις (4-5) με την ίδια άνεση, έχει ευχέρεια στο ριμπάουντ και στο σκοράρισμα, είναι μαχήτρια και… Ελληνίδα, κάτι που σημαίνει πως μαζί της ο Παναθηναϊκός συνθέτει την κορυφαία ελληνική βάση δίπλα σε Σταμολάμπρου, Κριμίλη, Χατζηλεοντή, Γαλανόπουλος, όλες βασικά στελέχη της Εθνικής ομάδας.

Ένας σχεδιασμός που ξεκίνησε ταπεινά και εξελίσσεται διαρκώς συνθέτοντας, απέναντι στα αμέτρητα χρήματα των ανταγωνιστών του, όχι απλά μια… σύνθεση ελληνικών διαβατηρίων αλλά μια ομάδα για το παρόν και το μέλλον που θα διεκδικεί τίτλους για χρόνια.

Με όπλο την οικονομική δυνατότητα που προεξάρχοντος του Βρανόπουλου και επιφανών Παναθηναϊκών αυξάνεται, τον κόσμο που στηρίζει παντού και τον Βοτανικό να έρχεται, η μεταγραφή της Σπανού είναι «δήλωση» αλλαγής level. Αυτά που ο Παναθηναϊκός ονειρευόταν γίνονται πράξη κι όπως φαίνεται είμαστε ακόμα στην αρχή…

Φέτος στο Eurocup με τη Μπρνο είχε 14,4 πόντους και 7,6 ριμπάουντ ενώ με την Εθνική στα πρόσφατα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ ανά αγώνα. Κι εδώ τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους για την αξία της αθλήτριας…