Αποκαλυπτικός ο Γκουντάιτις: «Μου προσέφερε τα διπλάσια χρήματα ο ΠΑΟΚ»

Στην πρόταση που έλαβε από τον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Αρτούρας Γκουντάιτις, αποκαλύπτοντας πως προτίμησε να μείνει στη Ρίτας, παρά την δελεαστική προσφορά του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όταν προκύπτει μια τέτοια πρόταση, πάντα αρχίζεις να τη σκέφτεσαι, ίσως εκεί να είναι πιο ζεστά, περισσότερος ήλιος, διπλάσια χρήματα. Όμως συνειδητοποίησα ένα πράγμα. Το συναίσθημα που έχεις εδώ στο Βίλνιους δεν μπορείς ποτέ να το πουλήσεις ούτε να το χαρίσεις. Στη Ρίτας ξαναβρήκα την αληθινή μου αγάπη για το μπάσκετ.

Οι οπαδοί μας είναι κάτι απίστευτο. Η στήριξή τους, ακόμη και μετά από ήττες, το πάθος τους να ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα, αυτός είναι ο βασικός κινητήρας. Πήρα την απόφαση να μείνω με απόλυτα ήρεμη καρδιά και καθαρό μυαλό, γιατί αγαπώ να είμαι μέρος αυτής της κοινότητας».