Μετά από ένα αμφίρροπο παιχνίδι η ΑΕΚ κατάφερε να «λυγίσει» τον Άρη Betsson με 82-76, παραμένοντας έτσι μόνη της στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ, που έπαιζε χωρίς τους Κλαβέλ, Κουζμίνσκας και Μπράουν, έλεγχε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του και βρέθηκε μόλις δύο φορές πίσω στο σκορ. Με δυνατή άμυνα στα τελευταία λεπτά κατάφερε να επιβληθεί του αντιπάλου της και να παραμείνει στην 4η θέση.

Με τη νίκη της αυτή η ΑΕΚ ανέβηκε στο 7-4, ενώ ο Άρης γνώρισε την ήττα μετά από τρεις σερί νίκες, υποχωρώντας έτσι στο 5-6. Στην επόμενη αγωνιστική (13η) η ΑΕΚ παίζει στην Πάτρα με τον Προμηθέα (3/1, 18:15), ενώ ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό (4/1, 13:00).

Επιθετικός πλουραλισμός για την ΑΕΚ, που είχε πρώτο σκόρερ τον Δημήτρη Κατσίβελη με 17 πόντους και ακολούθησε ο Ραϊκουάν Γκρέι με 15 πόντους και ο Κρις Σίλβα με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ακόμα, 11 πόντους έβαλε ο Δημήτρης Φλιώνης και 10 ο Αντόνις Αρμς.

Για τον Άρη, που δεν είχε τους Γκιουζέλη (ίωση) και Φόρεστερ (εκτός εξάδας των ξένων), και έκανε συνολικά 19 λάθη, ο Μπράις Τζόουνς έβαλε 19 πόντους και ο Αμίν Νουά 17. Έντονα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία, με τις βολές να τελειώνουν με +20 για την ΑΕΚ (31-11).

Μοιρασμένο το ματς στο πρώτο ημίχρονο

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πιο δυναμικά και με τους Γκρέι, Μπάρτλεϊ έφτασε γρήγορα στο 11-3. Με Άντζουσιτς και Τζόουνς ο Άρης μείωσε, αλλά η ΑΕΚ βρήκε λύσεις με τον Σίλβα πηγαίνοντας στο 16-8. Και πάλι όμως, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και παίρνοντας σκορ στη ρακέτα από τους Κουλμπόκα και Ίνοκ, ισοφάρισαν σε 18-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, διάστημα στο οποίο τα φάουλ ήταν 1-8 και οι βολές 8/12 έναντι 0/0.

Το πρώτο προβάδισμα για τον Άρη ήρθε με τον Τσαϊρέλη (19-20), όμως ο Κατσίβελης έφερε ξανά την ομάδα του σε θέση πρωτοπορίας (26-23). Ο Τζόουνς ηγούταν επιθετικά του Άρη, σκοράροντας και 13 συνεχόμενους πόντους της ομάδας για το 34-33, ενώ τα τρίποντα του Φλιώνη και του Κατσίβελη κράτησαν την ΑΕΚ μπροστά με 37-36 στο ημίχρονο.

Προσπέρασε ο Άρης, αντέδρασε άμεσα η ΑΕΚ

Χάρη στους Σίλβα και Γκρέι η ΑΕΚ πήρε μια μικρή διαφορά (48-41), ο Νουά με 7 διαδοχικούς πόντους κρατούσε την ομάδα του σε επαφή με το σκορ (51-48) και ο Αρμς απαντούσε από την άλλη πλευρά για το 58-51. Και πάλι ο Άρης επέστρεψε. Με τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ και γκολ-φάουλ του Ίνοκ το ματς ήρθε σε ισορροπία, προτού ο Κατσίβελης να γράψει με κλέψιμο και λέι απ το 62-60 της τρίτης περιόδου.

Η άμυνα της ΑΕΚ ήταν αποτελεσματική, οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς απρόσεκτοι και έτσι με τρίποντο του Κατσίβελη έγινε το 67-60. Ίνοκ, Μήτρου-Λονγκ από τον Άρη και Σίλβα από την ΑΕΚ είχαν πλέον από τέσσερα φάουλ και ο Άρης με τρίποντο του Κουλμπόκα προσπέρασε με 68-69 στο 34’. Σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ έτρεξε σερί 8-0 με πλουραλισμό στην επίθεση, την στιγμή που ο Άρης δεν έβαζε τα τρίποντα με Άντζουσιτς και Μήτρου-Λονγκ. Ο Κατσίβελης έγραψε και το 78-69, ο Άρης είχε μείνει άποντος για πέντε λεπτά, όμως οι Άντζουσιτς και Νουά με ένα μικρό σερί 0-5 έκαναν το 78-74 στα 57’’ πριν το τέλος. Φλιώνης και Άντζουσιτς έβαλαν τις βολές τους (80-76), ο Κατσίβελης έκανε επιθετικό φάουλ, αλλά ο Τζόoυνς δεν συγκράτησε την μπάλα και ο Χαραλαμπόπουλος με βολές σφράγισε τη νίκη της ομάδας του με 82-76.

Οι διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Αναστασιάδης

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

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