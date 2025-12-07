Εφημερίδα «Πρωταθλητής» για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Πώς να σταθεί με κύρος απέναντι στην Ευρώπη; Πώς να υπερασπιστεί τη σοβαρότητά του;»

Η εφημερίδα «Πρωταθλητής» αναφέρεται στα όσα συνέβησαν την Πέμπτη στο ΣΕΦ.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στη στήλη «Κύριος Πρόεδρος» στο φύλλο του Σαββάτου.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

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«Το περιστατικό με την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρ, μέσα σε μια πόλη που πνίγηκε από μια σπάνια πλημμύρα, δεν ήταν απλώς μια δύσκολη στιγμή. Ήταν δοκιμασία κρίσης. Και εκεί, Κύριε Πρόεδρε, το μπάσκετ του Ολυμπιακού έδειξε ότι δεν είχε προετοιμάσει το απαραίτητο οπλοστάσιο: τη συνοχή στο δημόσιο λόγο.

Ο καθένας έλεγε τα δικά του. Διαφορετικές εκδοχές, αντιφατικές δηλώσεις, συγκεχυμένα μηνύματα. Άλλος έριχνε ευθύνη εδώ, άλλος στον αντίπαλο, άλλος στη συγκυρία. Οι απόψεις συγκρούονταν αντί να ενώνονται. Μάθαμε και για τον… όγκο νερού , ενώ σε μια απίστευτη συνέντευξη υπήρξε και η αφελής προς δημοσιογράφους, και σαν ερώτηση: «Είστε μάρτυρες, τα βλέπετε δεν τα βλέπετε;». ΤΡΑΓΙΚΟ. Εμφανής ο πανικός! Αυτό όμως δεν είναι εικόνα. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.

Όταν ο ίδιος ο οργανισμός δεν μιλά με μία φωνή, πώς να πείσει τον κόσμο του; Πώς να σταθεί με κύρος απέναντι στην Ευρώπη; Πώς να υπερασπιστεί τη σοβαρότητά του; Ένας μεγάλος σύλλογος οφείλει να έχει προετοιμάσει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του για τέτοιες στιγμές, ακριβώς για να μην φτάνει ποτέ στο σημείο όπου η αυθόρμητη αντίδραση γίνεται θόρυβος.

Κι εδώ υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα, Κύριε Πρόεδρε. Τις προάλλες, κάποιοι, οι ίδιοι, ενόχλησαν τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, άδικα και χωρίς λόγο. ΤΗΝ ΜΟΝΗ εφημερίδα που ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ με σκληρή κόντρα πρωτοσέλιδα τον Γιαννακόπουλο. Ψιλά γράμματα. Μας πείραξαν με ανακοίνωση που δεν ανταποκρινόταν ούτε στην αλήθεια ούτε στο ήθος του ίδιου του συλλόγου. Αντί να αξιοποιήσουν την επικοινωνία ως εργαλείο συνοχής, την χρησιμοποίησαν ως μέσο επίθεσης. Είναι οξύμωρο: εκεί που έπρεπε να υπάρχει ευγένεια και σύνεση, υπήρξε σκληρότητα. Κι εκεί που έπρεπε να υπάρχει αποφασιστικότητα και ενιαία στάση, υπήρξε σύγχυση.

Κύριε Πρόεδρε, η μεγαλύτερη ομάδα της χώρας δεν μπορεί να επιτρέπει στον εαυτό της τέτοιες ρωγμές. Η επικοινωνία δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι θεμέλιο. Είναι η πυξίδα που δείχνει πάντα την ίδια κατεύθυνση, ώστε ο κόσμος να ξέρει πού στέκεται η ομάδα του.

Στις νίκες, όλοι περπατούν ευθεία. Σας κρίσεις όμως φαίνεται ποιος έχει χαράξει δρόμο. Καιρός είναι να ανανεώσετε την Διοίκηση, με Επαγγελματίες που έχουν ΚΥΡΟΣ, και ΓΝΩΣΗ, και ΒΑΡΥ όνομα, που κερδίζουν τον σεβασμό.

Υπάρχουν ΕΙΔΙΚΟΙ, με ΣΠΟΥΔΕΣ στην αθλητική ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, και με μπασκετικό παρελθόν, για να ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ και να μην κάνουν παιχνίδι με «δικούς τους» γραφιάδες, χειροκροτητές...

Και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει πάντα δρόμο, καθαρό, ενιαίο, αδιαπραγμάτευτο. Γιατί εκεί κρίνεται το μέγεθος. Και το μέγεθος, Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το υπερασπίζεσαι πρώτα με τη φωνή σου. Με σεβασμό στον δημόσιο λόγο».