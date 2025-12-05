Νύχτα ντροπής, με υπογραφή, για τον ελληνικό αθλητισμό

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον διασυρμό που υπέστη το ελληνικό μπάσκετ, λόγω ενός αγώνας μπάσκετ που αναβλήθηκε λόγω… βροχής(!!!)

Είναι στιγμές που δεν έχεις να πεις πολλά. Που δεν έχεις να πεις τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήταν προτιμότερο οι υπεύθυνοι του χθεσινού φιάσκου να είχαν σωπάσει παρά να προσπαθούσαν, ματαίως, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας να κάνουν το άσπρο… μαύρο. Γιατί το μαύρο δεν αλλάζει.

Η χθεσινή κατάσταση ήταν μια ακόμα μαύρη στιγμή για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Και ειλικρινά αν τα όσα τραγικά συνέβησαν χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν είχαν κανέναν αντίκτυπο στον ελληνικό αθλητισμό δεν θα ασχολιόμασταν. Αλλά δε γίνεται να μην ασχοληθείς όταν ολόκληρη η Ελλάδα, ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός διασύρεται σε τέτοιο βαθμό και μάλιστα από τα ΜΜΕ της Τουρκίας.

Ο Ολυμπιακός ας κάνει ότι θέλει για την ομάδα του. Η διοίκησή του το ίδιο. Αν δε θέλει να φτιάξει την οροφή ας μην τη φτιάξει. Αν δε θέλει να βάλει ψυκτική μονάδα ας μην την βάλει. Αν δε θέλει να φτιάξει το παρκέ ας μην το φτιάξει. Αν δε θέλει να βάλει glass floor ας μην το βάλει (ή αν δεν μπορεί). Όμως ούτε ο Ολυμπιακός σαν σύλλογος, ούτε η διοίκησή του έχουν το παραμικρό δικαίωμα να δυσφημούν με αυτόν τον αισχρό τρόπο την χώρα.

Τη στιγμή που υπάρχει μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό που κάνει ότι μπορεί για να διαφημίσει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου τον σύλλογο αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη και το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπάρχει η διοίκηση του Ολυμπιακού η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα όλη την Ελλάδα.

Από τη μία το Telekom Center Athens, τα ευρωπαϊκά, οι κορυφαίες μεταγραφές, τουρνουά σε άλλες Ηπείρους, άνθιση της ομογένειας μέσω του Παναθηναϊκού και μια επένδυση 25.000.000 ευρώ για ένα γήπεδο που αξίζει στην ιστορία του συλλόγου και τον κόσμου του και από την άλλη τρύπιες στέγες, πλημμύρες κάθε εβδομάδα στα γήπεδα, αναβολές αγώνων που γίνονται σε κλειστά γήπεδα επειδή έξω βρέχει, μουσαμάδες και κουβάδες στα παρκέ.

Εμείς δε χρειάζεται να πούμε τίποτα. Μια σύγκριση μεταξύ του ενός γηπέδου και του άλλου αρκεί για να καταλάβει και ο πλέον αδαής τι πρεσβεύει ο ένας και τι πρεσβεύει ο άλλος.

Και το πλέον εξοργιστικό δεν είναι ότι έγινε χθες το βράδυ. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Το έλεγχαν πολύ καιρό τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Το πλέον εξοργιστικό είναι το γεγονός πως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού προσπάθησαν να παραπλανήσουν και παραπληροφορήσουν. Έριξαν το μπαλάκι στην Κυβέρνηση για να γλιτώσουν τον μηδενισμό, μία έβγαζαν τους παίκτες στο παρκέ, μία έβγαζαν τους μουσαμάδες και τους κουβάδες, αλλά δεν έκαναν τίποτα το ουσιαστικά (όχι μόνο χθες) προκειμένου να αποφευχθεί ο διασυρμός.

Ο Ολυμπιακός διασύρθηκε και το χειρότερο είναι ότι οι πρωταγωνιστές του διασυρμού θεωρούν ότι «νίκησαν». Το ελληνικό μπάσκετ διασύρθηκε. Ο ελληνικός αθλητισμός διασύρθηκε.

Λίγες ώρες μετά την εικόνα της Ολυμπιακής Φλόγας να φεύγει από την Ακρόπολη και να φτάνει στο Καλλιμάρμαρο, στέλνοντας σε όλο τον κόσμο τις αξίες και τα ιδεώδη του ελληνικού αθλητισμού, γίναμε μάρτυρες εικόνων που δεν αξίζουν ούτε στους ανθρώπους που παλεύουν νυχθημερόν για να κάνουν καλύτερο τον ελληνικό αθλητισμό, ούτε σε κανέναν Έλληνα.

Αλλά είπαμε… Για όλα φταίει το κακό glass floor. Και ας μην έχουμε αποδείξει. Έχουμε όμως τιμολόγια.