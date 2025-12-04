Πανευρωπαϊκή κΣΕΦτίλα: Η κυβέρνηση ανέβαλε το ματς Ολυμπιακός-Φενέρ!

Για λόγους ασφαλείας του κοινού η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα διασύροντας τον Ολυμπιακό και το ΣΕΦ στα πέρατα της Ευρώπης καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά δεν θα διεξαχθεί αγώνας Ευρωλίγκας σε κλειστό γήπεδο λόγω… βροχής.

Ο Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενήσει την Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague (4/12, 21:15). Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό πως υπήρξε ο κίνδυνος αναβολής του αγώνα, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να επικαλείται «λόγους ασφαλείας για το κοινό».

Το SDNA παρουσίασε εικόνες από το ΣΕΦ, το οποίο λίγες ώρες πριν το ματς μόνο γήπεδο μπάσκετ δεν θύμιζε. Πολλές σακούλες δεκάδων μέτρων και πανιά έχουν τοποθετηθεί στην οροφή ώστε να προστατευτεί - όσο γίνεται - το παρκέ και οι γύρω χώροι. Οι άνθρωποι... έφτιαξαν γέφυρες με παλέτες για να περνάνε πάνω από τα νερά, ενώ καθώς γίνεται προσπάθεια άντλησης των υδάτων, έρχονται ολοένα περισσότερα νερά από τη θάλασσα.

Τελικά, η κΣΕΦτίλα... ολοκληρώθηκε, με την ελληνική κυβέρνηση να αποφασίζει την αναβολή του αγώνα με την τουρκική ομάδα και να «γράφει» ιστορία, καθώς πρώτη φορά στην Euroleague δεν θα διεξαχθεί αγώνας σε κλειστό γήπεδο λόγω... βροχής.

Σημειώνεται πως θέση πήρε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως πρέπει να εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος από την διοργανώτρια αρχή.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Μετά από ενημέρωση που έλαβε από την Πολιτική Προστασία, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, αποφάσισε την αναβολή της σημερινής (04/12, 21:15) αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας».