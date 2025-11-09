Ζόρικη νίκη στην Μπανταλόνα για τη Ρεάλ που πάει για «διαβολοβδομάδα» και Παναθηναϊκό (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζορίστηκε στο τέλος κόντρα στην Μπανταλόνα, την κέρδισε όμως εκτός έδρας με 80-75 και έπιασε κορυφή στην ισπανική λίγκα πριν την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Ελέγχοντας το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ είδε τους γηπεδούχους να πλησιάζουν στον πόντο (75-76) λίγο πριν το φινάλε, όμως τελικά κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη, που τη φέρνει στην πρώτη θέση μαζί με Τενερίφη, Μούρθια και Βαλένθια στο ρεκόρ του 6-1.

Επιθετική πολυφωνία για τη Ρεάλ, που ετοιμάζεται για τη «διαβολοβδομάδα» απέναντι σε Βαλένθια (11/11 εκτός) και Παναθηναϊκό (13/11 εντός), με τον νεοφερμένο Άλεξ Λεν να έχει 12 πόντους, τον Τέο Μαλεντόν να προσθέτει 11 πόντους και τον Αντρές Φελίζ να δίνει άλλους 10 πόντους, ενώ ο Μάριο Χεζόνια έμεινε εκτός.

Για την Μπανταλόνα, που έπεσε στο 4-2, ξεχώρισαν ο Ρίκι Ρούμπιο και ο Άντε Τόμιτς με 18 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 35-37, 55-63, 75-80