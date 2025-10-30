Ιωνικός: Πραγματοποιήθηκε ο φιλικός αγώνας αλληλεγγύης με την Εθνική Ενόπλων

Αναλυτικά:
Πραγματοποιήθηκε ο Φιλικός Αγώνας Αλληλεγγύης: Ιωνικός Νίκαιας - Εθνική Ενόπλων
Σε μια όμορφη γιορτή του αθλητισμού και της προσφοράς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πλάτων» ο Φιλικός Αγώνας Αλληλεγγύης μεταξύ του Ιωνικού Νίκαιας και της Εθνικής Ενόπλων, ενισχύοντας το έργο του Τομέα Πρόνοιας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.
👏 Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν — φιλάθλους, γονείς, παίκτες, προπονητές και φορείς — σε αυτήν την πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
Ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια:
👏 Bella Frutta SA by ORSERO (χορηγός ακαδημιών και ανδρικής ομάδας)
👏 Π.Σ.Α.Κ.Κ.
👏 Σ.ΠΑ.Κ.Ι.Ν.
👏 ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α.
👏 Την κα Λουϊζα Κοσμίδου (γιατρός της ομάδας μας)
👏 Τον κ. Ηλία Ξένο (γιατρός)
🤝 Ο αθλητισμός ενώνει και η προσφορά δίνει νόημα σε κάθε προσπάθεια!
💙🤍 Μαζί, σε κάθε βήμα!