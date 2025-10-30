Ιωνικός: Πραγματοποιήθηκε ο φιλικός αγώνας αλληλεγγύης με την Εθνική Ενόπλων

Φιλικό αγώνα έδωσαν την Τετάρτη ο Ιωνικός με την Εθνική Ενόπλων, για να ενισχύσουν το έργο του Τομέα Πρόνοιας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.

Σε μια όμορφη γιορτή του αθλητισμού και της προσφοράς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πλάτων» ο Φιλικός Αγώνας Αλληλεγγύης μεταξύ του Ιωνικού Νίκαιας και της Εθνικής Ενόπλων, ενισχύοντας το έργο του Τομέα Πρόνοιας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας.

👏 Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν — φιλάθλους, γονείς, παίκτες, προπονητές και φορείς — σε αυτήν την πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια:

👏 Bella Frutta SA by ORSERO (χορηγός ακαδημιών και ανδρικής ομάδας)

👏 Π.Σ.Α.Κ.Κ.

👏 Σ.ΠΑ.Κ.Ι.Ν.

👏 ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α.

👏 Την κα Λουϊζα Κοσμίδου (γιατρός της ομάδας μας)

👏 Τον κ. Ηλία Ξένο (γιατρός)

🤝 Ο αθλητισμός ενώνει και η προσφορά δίνει νόημα σε κάθε προσπάθεια!

💙🤍 Μαζί, σε κάθε βήμα!