Σε ματς θρίλερ στην Πάτρα ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας του Αμαρουσίου με 93-88. Κομβικός στο φινάλε ο ΜακΚάλουμ με 19 πόντους.

Παρεθνική νίκη για τον Προμηθέα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη σε ματς θρίλερ επικράτησε του Αμαρουσίου με 93-89 για την 2η αγωνιστική της GBL, την ώρα που το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου μετρά δυο αρνητικά αποτελέσματα στο ξεκίνημα.

Ο Κεντάλ ΜακΚάλουμ ήταν ο πρωταγωνιστής για τους νικητές, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 19 πόντους με 6 ασίστ, όντας κομβικός στο φινάλε. Πολύ καλή παρουσία από τους Γκρέι και Κόλεμαν με 13 πόντους, με τον Χάμοντας να προσθέτει 14 πόντους με 6 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο Ουίλιαμς κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Κινγκ να είναι πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, αλλά δυο χαμένες κρίσιμες βολές στο φινάλε. Στους 12 πόντους σταμάτησαν Σαλάς και Μέικον.

Έφερε το ματς στα μέτρα του το Μαρούσι και πήρε προβάδισμα

Αργός ήταν ο ρυθμός της αναμέτρησης στο ξεκίνημα, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν σε σετ επιθέσεις (3-3 στο 3’), την ώρα που το Μαρούσι πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα για το 4-6. H ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε οδηγήσει την αναμέτρηση στο τέμπο που ήθελε, πήρε αέρα 5π. (8-13 στο 6’), με τον Σαλάς να δίνει επιθετικές λύσεις. Ο Ουίλιαμς έδωσε μέγεθος και σκορ μέσα από το ζωγραφιστό (11-17 στο 7’), με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +7 (16-23), έχοντας ως όπλο την άμυνα της.

Αντέδρασε ο Προμηθέας και πήρε τα ηνία του σκορ με ΜακΚάλουμ

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το προβάδισμα τους, ελέγχοντας τον ρυθμό (+7, 21-28 στο 13’), με τον Χατζηδάκη να κάνει καλή δουλειά επιθετικά. Ο Προμηθέας έβγαλε ένταση στην άμυνα του, με τον Σταυρακόπουλο να μειώνει σε απόσταση ενός καλαθιού (32-34 στο 18’), ενώ ο Κόλεμαν με κάρφωμα έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (34-34). Οι γηπεδούχοι είχαν το μομέντουμ της αναμέτρησης, πήραν τα ηνία του ματς, με τον ΜακΚάλουμ να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. στο φινάλε του ημιχρόνου για το +5 (42-37).

Εναλλάσσονταν στο προβάδισμα οι δυο ομάδες, έδωσε ενέργεια στο Μαρούσι ο Νικολαϊδης

Χάμοντας και Σαλάς διαμόρφωσαν το 47-45 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκοράρισμα (50-50 στο 23’). Ο Σαλάς βρήκε ρυθμό ια την ομάδα των Βορείων Προαστίων, ο Ρέινολντς σκόραρε από τα 6.75μ. για το 55-59 των φιλοξενουμένων στο 27’. Οι παίκτες του Λιμνιάτη απάντησαν με επιμέρους 9-2 για να πάρουν ξανά το προβάδισμα (64-61 στο 28’), με τον Νικολαϊδη από πλευράς Αμαρουσίου να βγαίνει μπροστά στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου για το 67-69 της ομάδας του.

Ματς θρίλερ στην Πάτρα, πρώτη νίκη για τον Προμηθέα

Με τρίποντο του Νικολαϊδη μπήκε το Μαρούσι στο τελευταίο δεκάλεπτο (67-72), με τον Προμηθέα να απαντά άμεσα με 4-0 σερί για το 71-72.Ο Ουίλιαμς με δίποντο έγραψε το 72-74 με τους Πατρινούς να απαντούν με τους Γκρέι και Ματσούρα για το 77-76. Οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν συνεχώς στο σκοράρισμα (77-76, 77-78 στο 36'), με τον Προμηθέα να βγάζει δυο σημαντικές άμυνες για να πάρει ξανά τα ηνία στο σκορ (81-80 στο 38'). Ο Ουίλιαμς αστόχησε σε ζευγάρι βολών, με τον ΜακΚάλουμ να γράφει το 83-80 με 2/2β, την ώρα που ο Αμερικανός γκαρντ με καλάθι και φάουλ διαμόρφφωσε το 86-82 στο 39', φτάνοντας τους 19π.. Ο Κόλεμαν έγραψε το 88-82, ο Μέικον μείωσε σε 88-84, με τον Ουίλιαμς να κλέβει στην συνέχεια για το 88-86 με 24'' να μένουν για το φινάλε.Ο Ματσούρα με 1/2β. έγραψε ο 89-86, με τον Κινγκ να απαντά με 2/2β. για το 89-88, 10'' πριν το τέλος. Ο Ματσούρα με 2/2β. έκανε το 91-88, ο Κινγκ αστόχησε σε ζευγάρι βολών, με τον Προμηθέα να παίρνει τελικά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69, 93-88.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης