Ο Προμηθέας με φοβερή 4η περίοδο (22-30) άγχωσε τον Ολυμπιακό, ο οποίος σοβαρεύτηκε στο φινάλε επικρατώντας με 92-83. Τέταρτο συνεχόμενο Super Cup για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στον Προμηθέα έφτασε νωρίς σε διψήφια διαφορά, ωστόσο στην 4η περίοδο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χαλάρωσαν υπερβολικά με τους Πατρινούς να φτάνουν μια ανάσα από την ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκοι» σοβαρεύτηκαν, πήραν την νίκη με 92-83 και έφτασαν στο 4ο συνεχόμενο Super Cup.

Αρνητικό πρόσημο τα 20 λάθη για τους Πειραιώτες, τα περισσότερα εκ των οποίων στο 4ο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να σουτάρει με 43% από την περιφέρεια (10/23τρ.)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δείχνει αναγεννημένος στο ξεκίνημα της σεζόν, με τον Έλληνα διεθνή να μετρα 23 πόντους με 5/7τρ. και 4 ριμπάουντ. Διψήφιος ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους, πολύ καλή παρουσία από τον Ντόντα Χολ (11π. 5ρ.).

Από την αντίπερα όχθη ο Νάσος Μπαζίνας πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με την φανέλα του Προμηθέα, με τον ταλαντούχο άσο να μετρά 17 πόντους με 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Στους 14 πόντους σταμάτησαν οι ΜακΚάλουμ και Πόλικαπ, με τον Γκρέι να συμπληρώνει 11 πόντους.

Φουριόζος στο ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, με «καυτό» Ντόρσεϊ

Με τον καλύτερο τρόπο εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν αέρα 7π. με το καλημέρα, κρατώντας παράλληλα στο μηδέν τον Προμηθέα (7-0 στο 2’). Oι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιβάλει τον ρυθμό του πήρε διψήφια διαφορά (11-0 στο 3’), με τον Γκρέι να σπάει το ρόδι για την ομάδα του (11-2). Ο Ντόρσεϊ ήταν «καυτός», έφτασε γρήγορα τους 10π. με τον Ολυμπιακό να εκτοξεύει την διαφορά στο +17 (21-4 στο 7’), την στιγμή που η ομάδα της Πάτρας αδυνατούσε να βρει αντίδραση. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους Πειραιώτες στο +9 (26-17) με τους παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη να τρέχουν ένα σερί 7-0 στο τέλος της περιόδου.

Αντέδρασε ο Προμηθέας, διατήρησε το διψήφιο προβάδισμα του ο Ολυμπιακός

Ο Προμηθέας άρχισε να δείχνει το ανταγωνιστικό του πρόσωπο μειώνοντας στο -7 (26-19), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιστρατεύει την second unit, όπως συνηθίζει. Ο Ντόντα Χολ έδωσε ενέργεια ερχόμενος από τον πάγκο κυριαρχώντας στο ζωγραφιστό, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας (+14, 36-22 στο 15’). Με την δεύτερη πεντάδα οι Πειραιώτες έβγαζαν περισσότερη ενέργεια και έτρεχαν στο παρκέ με τους Ουόρντ και Παπανικολάου να δίνουν επιθετικές λύσεις για το 45-31 στο 18’. Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +13 (49-36).

Ανταγωνιστικό πρόσωπο ο Προμηθέας, «ζεστός» ο Ντόρσεϊ κρατήσε στον Ολυμπιακό την διαφορά ασφαλείας

O Oλυμπιακός είχε βάλει τις βάσεις για να φτάσει την κατάκτηση του Super Cup, με τους Ουόκαπ και Ντόρσεϊ να τρέχουν ένα γρήγορο 5-0 για το +19 (55-36) των «ερυθρολεύκων». Ο Προμηθέας έτρεξε ένα σερί 7-0 μειώνοντας άμεσα στο -12 (55-43 στο 23’). Οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα κλείνοντας την ρακέτα τους, με τον ΜακΚάλουμ να ρίχνει την διαφορά στο -10 (61-51 στο 28’). Οι Πειραιώτες αντέδρασαν τρέχοντας ένα σερί 9-0 για το 70-51, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +17 (70-53).

Ο Προμηθέας άγχωσε τον Ολυμπιακό που σοβαρεύτηκε στο φινάλε και έφτασε στην κατάκτηση του Super Cup

Οι Πατρινοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, αύξησαν την ένταση στην άμυνα τους κλέβοντας τρεις συνεχόμενες φορές την μπάλα, μειώνοντας στο -7 (70-63 στο 32'), με σερί 10-0. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει πλήρως την συγκέντρωση του, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, με τον Μπαζίνα να κάνει εξαιρετική δουλειά επιθετικά και τον Προμηθέα να ρίχνει την διαφορά στο -4 (73-69 στο 34'). Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το 76-69, με τον Χάμοντς να απαντά για το 76-72 με τρίποντο. Βεζένκοφ και Χολ έγραψαν το 82-74, 3' πριν το φινάλε, με τον Παπανικοάου να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη για τους Πειραιώτες, με τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων» να σκοράρει 5 συνεχόμενους πόντους για το 87-76 στο 39'. Mατσούρα και Πλώτας με 4-0 σερί μείωσαν σε 87-80, ωστόσο με ένα λεπτό να μένει για το φινάλε ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει τη νίκη (92-83).

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83.

