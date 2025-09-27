Λύγισε την Μάλαγα και έκλεισε θέση στον τελικό του Super Cup η Βαλένθια

H Bαλένθια με τον Ομάρι Μουρ σε πολύ καλή βραδιά (20π. 6ρ. 4ασ.) λύγισε την Βαλένθια στον τελικό του Ισπανικού Super Cup και έκλεισε θέση στον τελικό περιμένοντας τον νικητή του Ρεάλ - Τενερίφη.

Ο Ομάρι Μουρ ήταν ο κορυφαίος των νικητών μετρώντας 20 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ καλή εμφανίση από τον νεαρό Σέρχιο Ντε Λαρέα με 15 πόντους, διψήφιος και ο Κάμερον Τέιλορ με 10 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ντάβιντ Κράβις ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους και 4 ασίστ, με τον Ντουάρτε να προσθέτει 13 πόντους και 5 ριμπάουντ. Διψήφιοι και οι Πέρι (12π.) και Μπαλτσερόφσκι (10π.).