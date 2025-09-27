Λύγισε την Μάλαγα και έκλεισε θέση στον τελικό του Super Cup η Βαλένθια

Η Βαλένθια κέρδισε στο... νήμα την Μάλαγα στον ημιτελικό του Super Cup με και έκλεισε θέση στον τελικό της διοργάνωσης εκεί όπου περιμένει το νικητή του ζευγαριού Ρεάλ - Τενερίφη
Ο Ομάρι Μουρ ήταν ο κορυφαίος των νικητών μετρώντας 20 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ καλή εμφανίση από τον νεαρό Σέρχιο Ντε Λαρέα με 15 πόντους, διψήφιος και ο Κάμερον Τέιλορ με 10 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Ντάβιντ Κράβις ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους και 4 ασίστ, με τον Ντουάρτε να προσθέτει 13 πόντους και 5 ριμπάουντ. Διψήφιοι και οι Πέρι (12π.) και Μπαλτσερόφσκι (10π.).