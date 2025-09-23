Κατσίβελης: «Ήταν ένα "μαγικό" καλοκαίρι, ο Σάκοτα μου το έκανε εύκολο να επιστρέψω στην ΑΕΚ»

Ο νέος γκαρντ της ΑΕΚ και μέλος της Εθνικής ομάδας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025, Δημήτρης Κατσίβελης, «φιλοξενήθηκε» στο του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη μεταγραφή στην ΑΕΚ: «Δεν μου ήρθε απότομα, την απόφαση την πήρα μετά από σκέψη και συζήτηση. Μου άρεσε ο τρόπος προσέγγισης της ΑΕΚ και ο κόουτς Σάκοτα μου το έκανε εύκολο για να επιστρέψω στην ΑΕΚ. Είναι γνώριμο περιβάλλον η ΑΕΚ όπως και τα πρόσωπα της, το χαίρομαι και το απολαμβάνω. ».

Για το “μαγικό” καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ: «Ήταν ένα “μαγικό” καλοκαίρι. Ήταν το πρώτο επίσημο τουρνουά για μένα. Κατακτήσαμε την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ μετά από 16 χρόνια, δεν είναι κάτι μικρό το να φέρουμε ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Έχω ένα μετάλλιο με την Εθνική Εφήβων. Ήθελα ένα μετάλλιο με την ανδρική ομάδα, χαίρομαι ειδικά για τους Παπανικολάου και Σλούκα που ήταν κάθε καλοκαίρι εκεί, εκτός από όταν είχαν τραυματισμούς, μόνο τότε δεν ήταν παρόντες. Χάρηκα ιδιαίτερα πολύ για αυτούς τους δύο που κατάφεραν να κατακτήσουν ένα μετάλλιο με την ανδρική ομάδα για τον κόπο τους όλα τα καλοκαίρια.

Δεν παραμένουν όλα ίδια. Όταν συμμετέχεις σε μία τέτοια επιτυχία και αντιμετωπίζεις διαφορετικά τη νέα σεζόν. Όσο και να το απολαύσαμε, έμεινε στο παρελθόν γιατί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις αρχίζουν σύντομα και πρέπει να επιστρέψουμε σύντομα και να μπούμε σε ένα νέο περιβάλλον για να προχωρήσουμε στους στόχους της χρονιάς».

Για την συμμετοχή του στην τελική δωδεκάδα του Ευρωμπάσκετ: «’Ήθελα να βρεθώ στην τελική αποστολή. Με τον κόουτς Σπανούλη είχαμε κάνει αρκετές συζητήσεις πριν και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το τί χρειάζεται από εμένα. Προσπαθούσα μέχρι την τελευταία στιγμή να αποδείξω ότι μπορώ να συμπεριληφθώ στη δωδεκάδα και ότι μπορώ να βοηθήσω όπως χρειαστεί στο Ευρωμπάσκετ».

Για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είναι μία μεγάλη ομάδα, έχει χτιστεί με αρκετά νέα πρόσωπα αλλά έχει και έναν κορμό από την περσινή σεζόν όπως οι Φλιώνης, Σκορδίλης, Γκρέι και Κουζμίνσκας. Έχουν αποδείξει τί μπορούν να κάνουν σε αυτό το επίπεδο. Με τον κόουτς Σάκοτα υπάρχει μία αφετηρία, βρίσκεται αρκετά χρόνια και υπάρχουν βάσεις. Έχω κάνει τρεις προπονήσεις και νιώθω πάρα πολύ ωραία στην ομάδα. Θέλουμε δουλειά όμως, είναι αρχή ακόμα. Μπορώ να πω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο και πιστεύω ότι εάν συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως τώρα θα κάνουμε κάτι σημαντικό σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Για τον ανταγωνισμό στην GBL: «Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες όπως ο ΑΡΗΣ και ο ΠΑΟΚ να έχουν σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα και να αναβαθμίσουν τα ρόστερ και τις διοικήσεις τους. Και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δείξει ότι θα κάνουν κάτι σημαντικό βάσει ρόστερ. Το μόνο που απομένει είναι τί θα φανεί στο γήπεδο».

Για το αν έχει κάποιο “απωθημένο”: «Δεν ξέρω εάν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο απωθημένο. Απολαμβάνω να βρίσκομαι στα παρκέ και να αγωνίζομαι και να δίνω τα πάντα για να βοηθάω την ομάδα μου. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω αυτό είναι μην σταματάω ποτέ και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό καθημερινά στο παρκέ. Θέλω να είμαι υγιής και να προσπαθώ για το καλύτερο».