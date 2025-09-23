Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο FEC - «Πρεμιέρα» με Τρέπτσα στη Θεσσαλονίκη

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στον όμιλο του FIBA Europe Cup, με τον Δικέφαλο να ξεκινάει εντός έδρας με την Τρέπτσα στις 15 Οκτωβρίου - Στο... βάθος Μπιλμπάο.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν τα κατάφεραν στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας απέναντι στη Μπούρσασπορ (73-92) και «υποβιβάστηκαν» στο FIBA Europe Cup, όπως και την περσινή σεζόν που έφτασαν ως το... τέλος του δρόμου μαζί με τη Μπιλμπάο.

Πλέον, είναι γνωστό το «μονοπάτι» και το πλήρες πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στον όμιλο F της διοργάνωσης, από τον οποίο θα προκριθεί σίγουρα ο 1ος και πιθανότατα ο 2ος (προκρίνονται οι έξι από τους δέκα 2ους).

Στον όμιλο, εκτός του Δικεφάλου, τοποθετήθηκαν οι Μπράουνσβαϊγκ και Τρέπτσα που επίσης δεν τα κατάφεραν στα προκριματικά του BCL, ενώ το «παζλ» θα συμπληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ανβίλ-Μπασκίμι, με τους Πολωνούς να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο PAOK Sports Arena την Τρέπτσα, ενώ θα ακολουθήσουν τρεις σερί αγώνες εκτός έδρας, κατά σειρά σε Πολωνία ή Κόσοβο, Γερμανία και Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα, πριν ο Δικέφαλος υποδεχθεί την 5η αγωνιστική τον νικητή των προκριματικών και «κλείσει» τις υποχρεώσεις του ξανά εντός έδρας απέναντι στους Γερμανούς.

Μάλιστα, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί ως πρώτος στην επόμενη φάση, θα «δημιουργηθεί» νέος όμιλος, στον οποίο πιθανότατα θα βρεθεί και η... Μπιλμπάο, η οποία δεν «ξυπνάει» τις καλύτερες αναμνήσεις στους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο FEC: