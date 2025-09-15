Πολονάρα: «Ο ελληνικός λαός ήταν υπέροχος μαζί μου, το εκτίμησα πολύ»

Ο Ακίλε Πολονάρα σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τους Έλληνες που τον στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του κι αναφέρθηκε στο Eurobasket και στη συνέχεια της καριέρας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Le lene»:

Για την στήριξη από τους Έλληνες: «Παρότι δεν έχω παίξει ποτέ εκεί, ο ελληνικός λαός, ακόμη και στα social, ήταν υπέροχος μαζί μου, με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα».

Για το μέλλον του στο μπάσκετ: «Αποδέχθηκα την επιλογή της Βίρτους και εκτίμησα τη συνέπειά της, γιατί δεν ήμουν στα πλάνα της ανεξάρτητα από την ασθένεια. Ειλικρινά θα ένιωθα προσβεβλημένος αν με είχαν υπογράψει μόνο για να δείξουν “όμορφη χειρονομία” επειδή έχω λευχαιμία. Προτίμησα την πρόταση της Σάσαρι γιατί το όνειρό μου είναι να προσπαθήσω να παίξω ξανά. Αν είχα δεχθεί έναν ρόλο σκάουτερ, θα σήμαινε ότι σταματάω· ενώ έτσι έχω τον στόχο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις και να επιστρέψω στο γήπεδο».

Για την πορεία της Ιταλίας στο Εurobasket: «Μας έλειψε λίγη τύχη στην κλήρωση των νοκ-άουτ, γιατί βρήκαμε μπροστά μας την καλύτερη εκδοχή του Ντόντσιτς, που ήταν αντικειμενικά ασταμάτητος. Η Σλοβενία δυσκόλεψε ακόμη και τη Γερμανία. Η Ιταλία πάντως πάλεψε πάντα και βγήκε με το κεφάλι ψηλά. Όπως είπε κι ο φίλος μου, ο Σπίσου, η Εθνική είναι σε καλά χέρια με ταλαντούχους νέους που έχουν δίψα και φρεσκάδα. Έχουν όλα τα φόντα για να φτιάξουν ένα ωραίο γκρουπ και να αντικαταστήσουν την “παλιά φρουρά”. Ο Ντιούφ και ο Νιανγκ βέβαια, αλλά και οι Προκίντα και Σπανιόλο. Όλοι έχουν ταλέντο και κάνουν εξαιρετική πορεία, με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης».