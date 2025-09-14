Γερμανική «αυτοκρατορία» στο μπάσκετ. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο (2023) οι Γερμανοί πήραν και το EuroBasket (88-83 την Τουρκία) με "clutch" Ντένις Σρέντερ (16π., 12ασ.) και «κλειδί» του τελικού τον Άιζακ Μπόνγκα (20π.). Αποστολή στη Λετονία.

Επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για τη Γερμανία ύστερα από 32 χρόνια. Οι Γερμανοί έδειξαν πως... έρχονται με το χάλκινο μετάλλιο το 2022, «σάρωσαν» τους πάντες στη Μανίλα το 2023 (Παγκόσμιο Κύπελλο) και κατέκτησαν το δεύτερο EuroBasket της ιστορίας τους, αυτή τη φορά στη Ρίγα, ύστερα από έναν μυθικό τελικό με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Ο Ντένις Σρέντερ έγινε ο πρώτος παίκτης που «γράφει» εμφάνιση με 15+ πόντους και 10+ ασίστ σε τελικό EuroBasket τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς μέτρησε 16 πόντους και 12 ασίστ, όντας ο "go-to-guy" των νικητών στις τελευταίες κατοχές. Επιπλέον, ο Άιζακ Μπόνγκα έκανε σπουδαία εμφάνιση με 20 πόντους (4/4 3π.) και ένα «χρυσό» επιθετικό ριμπάουντ. Διψήφιοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης και οι Φρανζ Βάγκνερ (18π. και 8ρ.) και Τρίσταν Ντα Σίλβα (13π.).

Στην αντίπερα όχθη, ο Αλπερέν Σενγκούν είχε 28 πόντους, αλλά αστόχησε στο τρίποντο του αγώνα στο τελευταίο λεπτό. Ο Τζέντι Όσμαν, από την μεριά του, μέτρησε 23 πόντους με 6/9 εύστοχα τρίποντα (3η καλύτερη επίδοση σε τελικό). Έτσι, η ομάδα του Αταμάν ηττήθηκε για πρώτη και... τελευταία φορά στο φετινό τουρνουά, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Η Γερμανία γύρισε από το... ονειρικό ξεκίνημα των Τούρκων

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν ονειρικά τον τελικό και βρέθηκαν στο 13-2 στο 3', μετά τα διαδοχικά τρίποντα των Τζέντι Όσμαν - Σέιν Λάρκιν. Ο Ιμπραχίμαγκιτς κάλεσε άρον άρον time out και στη συνέχεια έβγαλε σαν άσο από το μανίκι του τον Άιζακ Μπόνγκα (7π., 3ρ., 2ασ.) για την ισοφάριση (14-14 στο 6'). Μάλιστα, οι Γερμανοί ανέτρεψαν γρήγορα το -11 (16-19 στο 8' με 3π. του Τρίσταν Ντα Σίλβα), την ώρα που οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν πολλά παράπονα για τα 2φ. του Αλπερέν Σενγκούν. Η 1η περίοδος, λοιπόν, ολοκληρώθηκε σε υψηλό tempo στη Ρίγα (22-24 στο 10').

Όσμαν και Σενγκούν έβαλαν την ομάδα του Αταμάν σε θέση οδηγού

Οι Όσμαν και Βάγκνερ είχαν από νωρίς 10π. έκαστος, με τον Λάρκιν να ισοφαρίζει για τους Τούρκους στο 13' (28-28) και τον Σενγκούν να επιστρέφει για το γκολ - φάουλ (33-32 στο 15'). Ο Τρίσταν Ντα Σίλβα συνέχισε να δίνει επιθετικές λύσεις στους τυπικά φιλοξενούμενους (35-35 στο 17', 10π. ο φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ), αλλά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επανήλθε σε θέση οδηγού με τον Σενγκούν (15π. με 6/8 εντός πεδιάς) να κάνει ό,τι θέλει απέναντι στον Ντάνιελ Τάις (42-38 στο 18'). Ο Ντένις Σρέντερ, από την μεριά του, δεν ήταν το ίδιο επιθετικός με προηγούμενα παιχνίδια (μόλις 0/1 δίποντο και 2/2 βολές κόντρα στην πίεση του Χαζέρ και 5 ασίστ/ 3 λάθη), με την καλοστημένη ομάδα του Αταμάν να πηγαίνει το ματς σε υψηλό σκορ και να κυριαρχεί στο ημίχρονο (46-40, παρά τα 3φ. του Σενγκούν).

Ματσάρα ο τελικός στη Ρίγα και... όλα ανοιχτά για τον τίτλο

Το τρίποντο του παίκτη - κλειδί των Γερμανών, Μπόνγκα (12π.), άλλαξε τα δεδομένα (49-50 στο 23') και ανάγκασε τον Αταμάν να πάρει time out. Επιπλέον, ο Σρέντερ ήταν πιο πολύ στο... κλίμα της αναμέτρησης, βάζοντας 5π. σε 5' (53-55). Φυσικά, ο leader της γερμανικής επίθεσης μετρούσε και 8 ασίστ. Παρ' όλα αυτά, ο Σενγκούν έκανε ό,τι ήθελε στο ζωγραφιστό (24π.), ο Όσμαν πετούσε... φωτιές (20 πόντοι με 5/7 τρίποντα), με την Τουρκία να βρίσκει ένα νέο +6 (63-57 στο 27'). Για ακόμα μία φορά το παραπάνω προβάδισμα... εξανεμίστηκε γρήγορα, καθώς το δίδυμο Ντα Σίλβα - Τίμαν φρόντισε για ένα γερμανικό 8-0, που έκανε το 63-65 (29'). Τελικά, το αμφίρροπο τρίτο δεκάλεπτο «έκλεισε» με σκορ 67-66, χάρη στο δίδυμο Λάρκιν (6ρ., 6ασ.) και Μπόνα (12π.).

Στην κορυφή της Ευρώπης οι Γερμανοί έπειτα από μυθικό τελικό

Ο Όσμαν είχε βαλθεί να γράψει ιστορία και με το 6ο τρίποντό του (6/8) έστειλε ξανά στην Τουρκία στο +6 (72-66 στο 32'). Όπως και τις προηγούμενες φορές, οι τυπικά φιλοξενούμενοι επέστρεψαν άμεσα (72-71, 10ασ. ο Σρέντερ), αλλά ο Σενγκούν το πήρε... προσωπικά και διαμόρφωσε το 76-71 (34'). Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο ο Μπόνγκα χρεώθηκε με το 4ο φάουλ του, ενώ ο Ομπστ γύρισε στο παρκέ αντί του Λο. Ο Γερμανός σουτέρ έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο (76-74) και ο Σιπάχι προσπάθησε στην προσπάθειά του να «απαντήσει» (36'). Ο Τάις πήρε το 4ο φάουλ του Σενγκούν (3'48'' για το τέλος), ο Αταμάν επανέφερε τον Μπόνα αντί του Οσμάνι και το μεγάλο τρίποντο του εξαιρετικού Μπόνγκα (18π. με 4/4 3π.) «έγραψε» το 76-77 (11η ασίστ του Σρέντερ).

Μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο ο Σιπάχι ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο (79-77) και στην αμέσως επόμενη φάση ο Φρανζ Βάγκνερ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Το mid-range του Λάρκιν δεν έπεσε στο διχτάκι και ο Μπόνγκα κάρφωσε εντυπωσιακά για το 79-79 (38') σε έναν τελικό - θρίλερ. Αυτή τη φορά, ο Λάρκιν διείσδυσε προς το καλάθι, πήρε το φάουλ και έβαλε ένα ζευγάρι βολών (81-79), με τον Αταμάν να κάνει αλλαγές... χάντμπολ με τους Λάρκιν και Σενγκούν. Ο Τάις έβαλε ένα σπουδαίο τρίποντο (81-82) και Λάρκιν - Σενγκούν επέστρεψαν άμεσα (105'' για το τέλος). Ο Λάρκιν, λοιπόν, πήρε ξανά την επίθεση στα χέρια του, βρήκε... ορθάνοιχτο διάδρομο και με λέι απ «έγραψε» το 83-82.

Με λιγότερα από 80'' για το τέλος του αγώνα της διοργάνωσης ο Σρέντερ βρήκε ένα δύσκολο λέι απ (83-84), με τον Σενγκούν να αστοχεί σε... πέναλτι κάτω από το καλάθι. Ο Τάις μάζεψε το ριμπάουντ, ο Σρέντερ «ροκάνισε» τον χρόνο και ο Γερμανός σέντερ αστόχησε. Όμως, εντός της ρακέτας βρέθηκε σαν από μηχανής Θεός ο Μπόνγκα για να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ και να δώσει τη μπάλα στον Σρέντερ, που σκόραρε ξανά για το 83-86 με 18'' για το φινάλε. Οι Γερμανοί δεν έκαναν φάουλ μετά το time out, ο Σενγκούν αστόχησε στο τρίποντο του αγώνα και οι διαιτητές δεν «τσίμπησαν» στην προσπάθειά του να πάρει τρεις βολές. Έτσι, ο Σρέντερ μάζεψε την μπάλα, πήγε στη γραμμή των βολών και με 2/2β. έκανε το 83-88, χαρίζοντας το τρόπαιο στη χώρα του (83-88 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

