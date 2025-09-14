Στο βάθρο ξανά μετά από 16 χρόνια: H Ελλάδα κατέκτησε το έκτο μετάλλιό της σε Eurobasket 

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στις θέσεις των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 κόντρα στη Φινλανδία.

H Ελλάδα επικράτησε των Φινλανδών στη Ρίγα με 92-89, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη θέση, όπως είχε κάνει τελευταία φορά το 2009 στην Πολωνία.

Παράλληλα, η «γαλανόλευκη» έφτασε τα έξι μετάλλια στην ιστορία των Eurobasket. Αυτό είναι το τρίτο χάλκινο μετάλλιο μετά από εκείνα του 1949 και του 2009, ενώ έχει πάρει ένα ασημένιο το 1989 και δύο χρυσά το 1987 και το 2005.

Η Ελλάδα με τα έξι πλέον μετάλλια στα Eurobasket παραμένει στην 8η σχετική θέση των χωρών με τα περισσότερα μετάλλια, πλησιάζοντας την 7η Λιθουανία που έχει 7 μετάλλια. Πιο μπροστά βρίσκονται η Γαλλία με 10 μετάλλια (1 χρυσό), η Ιταλία με 10 μετάλλια (2χρ.), η πρώην Τσεχοσλοβακία με 12 (1χρ.), η Ισπανία με 14 μετάλλια (4χρ.), η Γιουγκοσλαβία/Σερβία με 17 (8χρ.) και η πρώην Σοβιετική Ένωση με 21 (14χρ.).

Μαζί με το σημερινό μετάλλιο, η Ελλάδα έφτασε τα εφτά μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις, καθώς είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

