Αυτοί είναι οι αρχηγοί της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν

Η ΑΕΚ έκανε γνωστούς τους αρχηγούς της για τη νέα σεζόν, με μία αλλαγή σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Γνωστοί έγιναν οι αρχηγοί της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τους παίκτες που θα έχουν ρόλο αρχηγού στην ομάδα για την σεζόν που έρχεται, με δύο από τους τρείς παίκτες να παραμένουν οι ίδιοι σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Ο λόγος για τους Δημήτρη Φλιώνη και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Ο πρώτος συνεχίζει για 5η σεζόν στην Ένωση, με τον Λιθουανό να μπαίνει στην 3η του χρονιά με την Ένωση.

Η αλλαγή σε σχέση με την περασμένη σεζον έχει να κάνει με τον Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος αποχώρησε για τον Παναθηναϊκό. Ο Γαίος Σκορδίλης είναι αυτός που πήρε την θέση του ως τρίτος αρχηγός, με τον Έλληνα σέντερ να συνεχίζει στα «κιτρινόμαυρα» ως το 2027.