Η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων, πολλών χρόνων σε EuroBasket: Η Φινλανδία απέκλεισε στους «16» το Νο. 1 φαβορί του τουρνουά, την Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς και των τεράστιων αστέρων (92-86).

Φινλανδική «βόμβα» εξερράγη στην Ρίγα της Λετονίας. Η Φινλανδία ολοκλήρωσε την έκπληξη του τουρνουά, έριξε στο καναβάτσο το Νο.1 φαβορί για το χρυσό Σερβία επικρατρώντας με 92-86 και έβαλε φωτιά στο Eurobasket.

Πλέον η ομάδα του Τούοβι προκρίθηκε στις «8» καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και περιμένει το νικητή του ζευγαριού Γαλλία - Γεωργία (15:15, 7/9). Αντίθετα το σύνολο του Πέσιτς ετοιμάζει βαλίτσες για να επιστρέψει στο σπίτι του, ολοκληρώνοντας την πιο αποτυχημένη πορεία του σε τουρνουά.

Ο Λάουρι Μάρκανεν πραγματοποίησε ακόμα μια οργιαστική εμφάνιση σε αυτή την διοργάνωση με τον σταρ των Τίμπεργουλβς να μετρά 29 πόντους, με 8 ριμπάουντ, όντας ωστόσο άστοχος από τα 6.75μ. (1/9τρ.). Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Γιάντουνεν, με τον Βάλτονεν να είναι ο παίκτης που άλλαξε όλη την μοίρα του παιχνιδιού με 13 πόντους (7π. στα τελευταία 3'). Πληθωρική εμφάνιση από τον Λιτλ με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά οι 33 πόντοι του Γιόκιτς δεν ήταν αρκετοί για τους Σέρβους, με τον Νίκολα Γιόβιτς να προσθέτει 20 πόντους. Τα υπόλοιπα «αστέρια» του Πέσιτς έμειναν σε μονοψήφια επίπεδα, με τους «πλαβί» να σουτάρουν 31% από το τρίποντο (11/36τρ.)

Αιφνιδίασε με όπλο της το τρίποντο η Φινλανδία, απάντησε άμεσα η Σερβία

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Φινλανδία την αναμέτρηση, με τους παίκτες του Τουόβι να εκτελούν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. για να πάρουν αέρα 7π. (1-8) στο 2’. Οι Σέρβοι ήταν ιδιαίτερα χαλαροί αμυντικά, με τους Φινλανδούς να ανοίγουν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (1-11), έχοντας 3/3τρ. και τον Μάρκανεν ήδη στους 5π. Πετρούσεφ και Γιόβιτς μείωσαν σε 9-16 στο 5’, ωστόσο ο Μάρκανεν με… τετράποντο έγραψε το 9-20. Οι παίκτες του Πέσιτς ανέβασαν την ένταση τους σε άμυνα και επίθεση, ο Αβράμοβιτς έδωσε ενέργεια και σκορ με 2/2τρ. (20-25 στο 8’). Ο Γιόβιτς έφτασε τους 9π., μειώνοντας σε 24-28 στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου, σε μια περίοδο με φρενήρη ρυθμό και μεγάλο σκορ.

Ισορρόπησαν το ματς με Γιόκιτς και Γιόβιτς η Σέρβοι

Οι «πλαβί« είχαν ισορροπήσει την αναμέτρηση σε σχέση με τα πρώτα λεπτά, μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με 6-0 σερί και πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στην αναμέτρηση (30-28 στο 12’). Οι Φινλανδοί ζούσαν και «πέθαιναν» με το τρίποντο, με τον Μαρκάνεν να φτάνει τους 14π. και τον Γιόκιτς τους 13π. σε μια προσωπική μονομαχία (39-38 στο 17’). Νίκολα Γιόβιτς και Μίσιτς με δυο σουτ από τα 6.75μ. διαμόρφωσαν το 46-42 στο 18’, έχοντας επιβάλει τον ρυθμό τους, με τους Σέρβους να κλείνουν το πρώτο μέρος στο +4 (48-44).

«Πυροβολούσε» από τα 6.75μ. η Φινλανδία με Σαλίν και Μάρκανεν

Γκράντισον και Γιόβιτς διαμόρφωσαν το 51-46 στο ξεκίνημα, με την Φινλανδία να τρέχει ένα σερί 7-0 για να πάρει ξανά κεφάλι στο σκορ (52-53 στο 22’). Οι παίκτες του Τουόβι με όπλο τους το μακρινό σουτ (10/28τρ.) άνοιξαν την διαφορά στο +5 (54-59, 57-62 στο 27’), βάζοντας πονοκέφαλο στον Πέσιτς που άλλαζε πρόσωπα και σχήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το παιχνίδι των Φινλανδών. Ντόμπριτς και Γιόκιτς μείωσαν στο πόντο με τέσσερις συνεχόμενους πόντους (63-64 στο 29’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Φινλανδία στο +2 (66-68), με την Σερβία να πρέπει να ανεβάσει την ένταση της κόντρα στην ομάδα του Τούοβι που έκανε το καλύτερο της παιχνίδι στο τουρνουά.

Βόμβα της Φινλανδία, έστειλε σπίτι της την Νο.1 για το χρυσό Σερβία

Ο Γιόκιτς με το... καλημέρα του 4ου δεκαλέπτου ισοφάρισε σε 68-68, με τον Μούρινεν να απαντά με τρίποντο για το 68-71. Ο σταρ των Νάγκετς με 1/2β. έγραψε το 70-71, με τον Μούρινεν να είναι ζεστός από τα 6.75μ. για το 70-74 στο 33'. Γκούντουριτς και Γιόκιτς με έξι συνεχόμενους πόντους έδωσαν τα ηνία του σκορ στην Σερβία (+2, 77-75 στο 36'), με τον Βάλτονεν να ισοφαρίζει σε 77-77 και τον Μάρκανεν να γράφει το 77-79 σε ένα ματς... μια σου και μια μου. Ο Γιόκιτς με 1/2β. έκανε το 78-79 με τους Σαλίν και Γιόβιτς να αστοχούν σε διαδοχικά σουτ στο 38' και τον Βάλτονεν να ευστοχεί από τα 7 μέτρα για το 78-82 με 2' να μένουν για το τέλος. Ο Γιόβιτς με τρίποντο μείωσε σε 81-82, με τον Βάλτονεν να είναι να σεληνιασμένος και με 5 προσωπικούς ποντους να γράφει το 81-87 με 53'' να μένουν για το φινάλε. Ο Γκούντουριτς αστόχησε στο σουτ που θα κρατούσε ζωντανή στην Σερβία, με τον Μάρκανεν να ευστοχεί σε ζευγάρι βολών για το 81-89. Ο Γιόβιτς με δίποντο έγραψε το 83-89 με 23'' να μένουν για το τέλος, με τον Μάρκανεν να είναι αλάνθαστος από την γραμμή της... φιλανθρωπίας για το 83-89. Ο Γιόκιτς με τρίποντο έγραψε το 86-91, με τον Μάρκανεν βάζει 1/2β. για το 86-92. Η Φινλανδία ολοκλήρωσε την έκπληξη της δεκαετίας, έστειλε σπίτι της την Σερβία και έβαλε φωτιά στο Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!