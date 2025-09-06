Λάρκιν στο SDNA: «Τρομερή η συνεργασία μου με τον Αταμάν - Πιστεύω στο χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε στο SDNA μετά την πρόκριση της Τουρκίας κόντρα στην Σουηδία για την συνεργασία του με τον Αταμάν, τον Σενγκούν και το... όνειρο για το χρυσό μετάλλιο. Αποστολή στη Λετονία.

Η Τουρκία αναμετρήθηκε με τη Σουηδία για τους «16» του Eurobasket και παρά την αντίσταση των Σουηδών κατάφερε να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στους «8». Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σέιν Λάρκιν μίλησε στο SDNA και τόνισε την τρομερή συνεργασία και χημεία που έχει με τον Εργκίν Αταμάν.

Ακόμη, μίλησε για τις εμφανίσεις του Άλπερεν Σενγκούν και υπογράμμισε πως είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Τέλος, ξεκαθάρισε πως πιστεύει ότι η Τουρκία μπορεί να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την συνεργασία του με τον Αταμάν: «Είναι τρομερή. Παίζω μαζί του 7-8 χρόνια. Έχουμε κάνει πολλά σπουδαία πράγματα μαζί. Με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω και το τί θέλει από εμένα. Σε κρίσιμες στιγμές ξέρει πώς παίζω και τί περιμένω. Έχουμε αυτή την σιωπηρή χημεία που μπορούμε να καταλάβουμε πότε πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, πότε πρέπει να ελέγξουμε την ομάδα. Με χρησιμοποιεί ως point guard. Ξέρει πως να με χρησιμοποιήσει με πολλούς τρόπους με τόσα χρόνια εμπειρίας. Οπότε είναι πολύ ωραία να παίζω με τον κόουτς Αταμάν».

Για τον Άλπερεν Σενγκούν: «Στο τέλος της ημέρας είναι πλέον All-Star στο ΝΒΑ. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Όλοι περιμέναμε να κάνει όσα κάνει. Είναι... mismatch με πόδια. Μπορεί να παίξει από την περίμετρο, μπορεί να παίξει στο ζωγραφιστό. Θα συνεχίσουμε να τον χρειαζόμαστε να είναι αυτή η σταθερή δύναμη στο ζωγραφιστό και να συνεχίσει να τραβάει την προσοχή, ώστε να μπορούμε παίζουμε γύρω από αυτόν και να κερδίσουμε αγώνες».

Για το αν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει το χρυσό μετάλλιο η Τουρκία: «Ναι, φυσικά και το πιστεύω».

