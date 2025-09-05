Οι μεγάλοι σταρ του ΝΒΑ κάνουν θραύση και σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, κουβαλώντας τις ομάδες τους στην επόμενη φάση.

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε με όλες τις ομάδες να έχουν παίξει πέντε αγώνες από τους οποίους βγαίνει ένα εύκολο συμπέρασμα. Οι παίκτες του ΝΒΑ παίζουν σε ένα άλλο εντελώς επίπεδο από όλους τους υπόλοιπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πρώτους δέκα σκόρερ της διοργάνωσης, είναι εννιά παίκτες που παίζουν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και ο Τζόρνταν Λόιντ που έχει κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά με την Πολωνία.

Ψάχνοντας να δούμε ποιοι παίκτες, κουβαλάνε περισσότερο τις ομάδες τους σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, πέσαμε και πάλι σε ΝΒΑερ, που κάνουν τεράστια διαφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι μόνο το σκορ, δηλαδή οι πόντοι που βάζουν οι παίκτες, αλλά και πόσους σερβίρουν στους συμπαίκτες τους με τις ασίστ τους, καθώς η βαρύτητα τους, μαζεύει όλη την προσοχή της άμυνας. Παρακάτω λοιπόν θα δούμε τους παίκτες που έχουν παράξει τους περισσότερους πόντους σκοράροντας και δίνοντας ασίστ στους γύρω τους.

Ο Λούκα Ντόνσιτς, είναι μια λίγκα μόνος του, καθώς έχει βάλει την ομάδα της Σλοβενίας στην πλάτη του και την κουβαλάει στα νοκ άουτ. Μια ομάδα που δεν έχει το ταλέντο των προηγούμενων ετών, όμως ο Ντόνσιτς κάνει όργια για να την κρατάει ανταγωνιστική. Όπως φαίνεται και στο γράφημα, ο Λούκα Μάτζικ, παράγει 52.4 πόντους ανά αγώνα, ένα αδιανόητο νούμερο για αυτό το επίπεδο, που βέβαια δείχνει και την παγκόσμια κλάση του. Μάλιστα σε σχέση με τους πόντους της ομάδας του, αυτό το νούμερο αντιπροσωπεύει το 55.8% αυτών. Δηλαδή ο Σλοβένος γκαρντ, είναι υπεύθυνος για παραπάνω από τους μισούς πόντους που βάζει η Εθνική του ομάδα.

Αμέσως επόμενος, είναι ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά από ακόμα μία τρομερή εμφάνιση του απέναντι στην Ισπανία με 25 πόντους και εννιά ασίστ, που έφεραν άλλους 25, πέρασε στην δεύτερη θέση περνώντας τον Σενγκούν. Ο Γιάννης συνολικά παράγει 41.3 πόντους, που αντιπροσωπεύουν το 47.8% των πόντων της Ελλάδας ανά αγώνα. Θα μιλούσαμε για ένα τρομερό νούμερο, αν δεν υπήρχε ο εξωγήινος Ντόνσιτς.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ο υποψήφιος MVP του τουρνουά, ο θαυματουργός Αλπερέν Σενγκούν, που οδηγεί την Τουρκία προς τα μετάλλια. Ο Τούρκος σέντερ, παράγει 37.8 πόντους, δηλαδή το 41.1% των συνολικών πόντων της ομάδας του, φτάνοντας δύο φορές μια ανάσα από το τριπλ νταμπλ. Δεν αποκλείεται αν όλα πάνε καλά για την Εθνική μας, να τον έχουμε αντίπαλο στα ημιτελικά, οπότε θα πρέπει να τον περιορίσουμε αρκετά, αν θέλουμε να έχουμε τύχη.

Οι επόμενες δύο θέσεις ανήκουν στον Σρέντερ και τον άτυχο Γιοκουμπάιτις, που έκανε ένα τρομερό τουρνουά, όμως ο σοβαρός τραυματισμός του θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Γερμανός γκαρντ, παράγει το 1/3 των πόντων της Γερμανικής ομάδας, που βέβαια έχει μέσο όρο πάνω από 105 πόντους σε αυτήν την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η διαφορά φαίνεται σε σχέση με τον Λιθουανό, που ενώ παράγουν σχεδόν τους ίδιους πόντους, επειδή οι «Λιέτουβα» σκοράρει αρκετά λιγότερο, είναι μεγαλύτερη η εξάρτηση της από τον νεαρό γκαρντ.

Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα νοκ άουτ, οπότε αν οι ομάδες θέλουν να έχουν τύχη απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, θα πρέπει να τους περιορίσουν αρκετά το σκοράρισμα και την δημιουργία, καθώς είναι τα βαρόμετρα για τις εθνικές τους.