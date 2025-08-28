Ντίμσα: «Ανατρίχιασα βλέποντας τον τελικό, ανυπομονώ να παίξω στο γεμάτο Παλατάκι»

Ο Τόμας Ντίμσα αποτέλεσε το τελευταίο μεταγραφικό και πιο ηχηρό απόκτημα του ΠΑΟΚ και στις δηλώσεις του τόνισε την ανυπομονησία του να παίξει στο γεμάτο Παλατάκι και να δείξει τις δικές του πραγματικές δυνατότητες μετά από μια δύσκολη προσωπική σεζόν, όπου ήταν τραυματίας.

Το πρόβλημα που είχε πέρσι στον ώμο τον κράτησε εκτός δράσης για σχεδόν έξι μήνες, όμως τώρα ο 31χρονος Λιθουανός σμολ φόργουορντ νιώθει πως μπορεί να επιστρέψει και να δείξει τι μπορεί να πετύχει με τη νέα του ομάδα. Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στη media day του Δικεφάλου ο Ντίμσα ανέφερε...

Για την εξέλιξη της προετοιμασίας: «Όπως σε κάθε προετοιμασία, είναι κάπως δύσκολα. Έχουμε δύο προπονήσεις την ημέρα, δουλεύουμε σκληρά, όλοι δουλεύουν καλά. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας, πρέπει να το κάνουμε και να προετοιμαστούμε για τη σεζόν όσο καλύτερα μπορούμε».

Για το στοιχείο που τον έφερε στον ΠΑΟΚ: «Ήταν πολλά πράγματα... Είναι ένα καλό πρωτάθλημα το ελληνικό. Η ομάδα με ήθελε, ο προπονητής με κάλεσε και μου είπε ότι με ήθελε. Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το αποφασίσω. Επέλεξα να έρθω εδώ και μετά την περσινή σεζόν θέλω να δείξω ποιος πραγματικά είμαι».

Για το αν βλέπει αυτή τη σεζόν ως μια χρονιά... προσωπικής εκδίκησης: «Ήμουν τραυματίας και εκτός για έξι μήνες. Έκανα ένα χειρουργείο, την αποθεραπεία μου. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, έπρεπε να βρω και πάλι την καλή φυσική μου κατάσταση. Άλλαξα ομάδα, υπήρχε αλλαγή προπονητή, ενώ τώρα ξεκινάω από την αρχή. Θέλω να δείξω πράγματα, γιατί η περσινή σεζόν ήταν δύσκολη».

Για τον τελικό του FIBA Europe Cup και την εικόνα από το γεμάτο Παλατάκι: «Είδα τον τελικό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο στο FIBA Europe Cup. Είδα πόσο εντυπωσιακός ήταν ο κόσμος στο γήπεδο. Πέταξαν πολλά χαρτάκια στην αρχή του αγώνα και ήταν πολύ όμορφο. Για να είμαι ειλικρινής, ανατρίχιασα βλέποντας αυτές τις εικόνες και σκεφτόμουν ότι αυτό πλέον θα το ζήσω από κοντά».

Για το τι θα έλεγε σε κάποιον φίλαθλο για να τον πείσει να έρθει στο γήπεδο: «Θα έλεγα ότι είναι μια ιστορική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια. Η ομάδα είναι καινούρια, με νέο προπονητή και νέους παίκτες. Όλοι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Από την πλευρά μου, δεν βλέπω την ώρα αγωνιστώ σε αυτό το γήπεδο και να το δω γεμάτο».