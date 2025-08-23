Πολωνία: Ανακοίνωσε την 12άδα για το Eurobasket

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Πολωνίας που θα παραταχθεί στο Eurobasket.

Η Πολωνία έκανε γνωστή την 12άδα που θα δώσει το «παρών» στον τέταρτο όμιλο του Eurobasket, μαζί με τις Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Βέλγιο και Ισραήλ.

Φυσικά, ξεχωρίζει η παρουσία του Τζόρνταν Λόιντ, ενώ στο ρόστερ βρίσκονται και οι Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι και Ματέους Πονίτκα.

Αναλυτικά η 12άδα: Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, Αλεξάντερ Τζιέβα, Τόμας Γκέλο, Καμίλ Λατζίνσκι, Τζόρνταν Λόιντ, Μιχάλ Μιχάλακ, Ντομίνικ Ολεϊνιτσάκ, Αντρέι Πλούτα, Ματέους Πονίτκα, Μιχάλ Σοκόλοφσκι, Σιμόν Ζάπαλα, Πσέμισλαβ Ζολνιέρεβιτς.