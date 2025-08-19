Ο Γιόκιτς έπαιξε NBA 2K κι επέλεξε τον... Γιόκιτς! (vid)

Ο Σέρβος σούπερ σταρ σε βίντεο που κυκλοφορεί και φυσικά έχει γίνει viral, φαίνεται να παίζει NBA 2K και να ελέγχει τον εαυτό του στο παιχνίδι.
Η αγάπη του Γιόκιτς άλλωστε για τα βιντεοπαιχνίδια και τα άλογα είναι γνωστή, με τον «Τζόκερ» για ακόμα μία φορά να δείχνει πως δεν είναι και ο πιο συνηθισμένος αστέρας στο ΝΒΑ.
Jokic playing himself on NBA 2K. Good decision to choose the best player in the game 😅pic.twitter.com/1JkjhdJsj0— BasketNews (@BasketNews_com) August 19, 2025