Eπικό tweet της Μονακό για την Φενέρ: «Προσπαθούμε να φανούμε ψύχραιμοι πριν το παιχνίδι της 3ης θέσης»

Ιδιαίτερα ευρηματικός έχει αποδειχθεί ο admin της Μονακό στα social media και δη στο twitter. Η γαλλική ομάδα φημίζεται για τις επικές τοποθετήσεις της στο twitter, καθώς ουκ ολίγες φορές συνηθίζει να... τρολάρει τους αντιπάλους που αντιμετωπίζει στους αγώνες.

Αυτή την φορά οι Μονεγάσκοι απάντησαν στο tweet της Euroleague που απεικονίζει τον Σάρας Γιασικεβίτσιους και τον Νάιτζελ Χέις- Ντέιβις από την συνέντευξη στο Final-4 γράφοντας πως «Προσπαθούμε να φανούμε ψύχραιμοι πριν το παιχνίδι της τρίτης θέσης», καθώς θεωρούν δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα είναι ο νικητής.

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

Δείτε το tweet:

Trying to look cool before the third place game 😭 https://t.co/eBKtHQP9vI pic.twitter.com/J1yGRXRVih