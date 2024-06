Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Υπογράφει στη Σεβίλλη ο Ετζούκε» (pic)

Στην Ισπανία και τη Σεβίλλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νιγηριανός εξτρέμ που απασχόλησε έντονα τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο σε μεταγραφικά θέματα Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ετζούκε συμφώνησε με τον ισπανικό σύλλογο και το μόνο που απομένει είναι να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν ανακοινωθεί η απόκτησή του.

Ο Ετζούκε ζητούσε συμβόλαιο κοντά στα 2 εκ. ευρώ και φαίνεται πως τα βρήκε από τη Σεβίλλη.

Το σχετικό τουίτ:

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Sevilla agree deal to sign Nigerian winger Chidera Ejuke as free agent, here we go!



Verbal agreement in place with Sevilla on contract terms, medical and signature are booked for next week. pic.twitter.com/ZamnF6hLCS