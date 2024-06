Στα χέρια του Μαρινάκη και επίσημα η Ρίο Άβε

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, πλέον έγινε και επίσημο με τη Ρίο Άβε να περνά στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, η εταιρία του Μαρινάκη, RAH Sports Investments Limited, η οποία έχει έδρα την Κύπρο, απέκτησε το 80% των μετοχών του πορτογαλικού συλλόγου.

Από εκεί και πέρα, πάλι σύμφωνα με ρεπορτάζ, πρόεδρος θα αναλάβει ο Ισραηλινός, Μπόαζ Γιάκομπ Τοσάβ, ενώ ο Ντιόγκο ντε Αραούζο Πίντο Ριμπέιρο, ο οποίος έχει εργαστεί ως οικονομικός διευθυντής στην Γκιμαράες θα έχει τον ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή.

Τέλος, η μέχρι πρότινος πρόεδρος του συλλόγου, Αλεξαντρίνα Κρουζ και ο αντιπρόεδρος Ενρίκε Μαΐα, θα συνεχίσουν απλά ως μέλη της διοίκησης της Ρίο Άβε.

OFICIAL | Rah Sports Investments Limited é a nova acionista maioritária de 80% da recém-criada SAD do Rio Ave 🟢



Trata-se de uma empresa criada a 25 de janeiro de 2024, com sede no Chipre e 100% controlada por Miltiades Marinakis, filho de Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos… pic.twitter.com/LegZFPrR7V