Πρώτος τίτλος καριέρας για Ντρέιπερ (vid)

Ο 22χρονος τενίστας, Νο.40 στον κόσμο, λύγισε τον 28χρονο Ιταλό (Νο.85) με 3-6, 7-6(5), 6-4 σε 2 ώρες και 4 λεπτά και έγινε ο πρώτος Βρετανός που φεύγει νικητής από τη διοργάνωση.

Είναι, μάλιστα, μόλις ο δεύτερος τενίστας μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς που καταφέρνει να σταματήσει τον Μπερετίνι σε τελικό στο χορτάρι (4-2 το ρεκόρ του Ιταλού).

Ο νεαρός τενίστας θα είναι από τη Δευτέρα ο Νο.1 τενίστας της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ θα σημειώσει και career high, καθώς θα ανεβεί στο Νο.31 του κόσμου.

Ο Ντρέιπερ θα παίξει την προσεχή εβδομάδα στο Queen's και είναι πιθανό να αναμετρηθεί με τον Κάρλος Αλκαράθ στον δεύτερο γύρο!

First title feels 🙌



The moment @jackdraper0 defeated two-time champ Berrettini to win his FIRST title in Stuttgart!#BOSSOPEN pic.twitter.com/7B38HlackY