Final-4: Αποθεωτική υποδοχή στους παίκτες της Φενέρ στο Βερολίνο (vid)

Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε έφτασε στο Βερολίνο ενόψει του Final-4 με τους παίκτες της τουρκικής ομάδας να αποθεώνονται από φιλάθλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο.

Μάλιστα ο αρχηγός της ομάδας, Μέλιχ Μαχμούτογλου πήγε προς το μέρος και έγινε ένας με τους οπαδούς τραγουδώντας αγκαλιά συνθήματα, ενώ μερικοί από αυτούς άναψαν και κάποια καπνογόνα.

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Δείτε το video:

The best team arrivals of the Euroleague Final Four in Berlin belong to Fenerbahce this year 😅

pic.twitter.com/qXSX7oPMAS