Ο Βρετανός που διέσχισε την Αφρική περπατώντας 352 μέρες, ξεκίνησε με τα πόδια από Γουέμπλεϊ για Γερμανία

Ο Κουκ έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και τρεις μέρες από το Γουέμπλεϊ με στόχο να φτάσει στη Γερμανία με τα πόδια και να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Αγγλίας με τη Σερβία για την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

«Θα είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο, αλλά είμαι αποφασισμένος να υποστηρίξω τον Γκάρεθ Σαουθγκέιτ και τα παιδιά», ήταν τα λόγια του Άγγλου, την ώρα που ξεκινούσε το ταξίδι του για τη Γερμανία.

Μάλιστα, ο 27χρονος δρομέας θα ακολουθήσει τα «Τρία Λιοντάρια» σε όλα τα παιχνίδια της στο Euro 2024, ελπίζοντας να φτάσει μέχρι τέλους και να κατακτήσει το πρώτο της ευρωπαϊκό.

Η κίνησή του έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, μιας και θα συγκεντρώσει χρήματα για το The Running Charity, το οποίο υποστηρίζει νέους που είναι άστεγοι.

Πρόσφατα ο Κουκ διέσχισε κατά μήκος την Αφρική, σε μια εξαντλητική διαδρομή που διήρκησε 352 μέρες!

Πηγή: newsbomb.gr

Yes boys & girls. Absolutely buzzing to be back on road, running to Germany to support @england throughout the euros. Leaving wembley now, ferocious 1s & 2s to every game. COME ON💪 pic.twitter.com/Amv7pWupUd

'If you can sort a bed, I can sort dinner!'



Can you help @hardestgeezer?



Russ is looking for somewhere to stay around Harwich tonight as he continues his run to Germany to support England at Euro 2024.@susannareid100 | @edballs pic.twitter.com/BdVSQAbJ5r