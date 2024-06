Led βραχιόλια και μαγική ατμόσφαιρα: Έτσι θα είναι το βιντεοκλίπ των Coldplay που γυρίστηκε στο Ηρώδειο

Οι μοναδικές στιγμές που έζησαν οι περίπου 2.000 τυχεροί θαυμαστές των Coldplay που συμμετείχαν στο νέο βιντεοκλίπ του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος στο Ηρώδειο, αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

To κοινό τραγουδάει το «Feels Like I’m Falling In Love», ενώ τα led βραχιόλια που φορούν, αναβοσβήνουν στο ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Κρις Μάρτιν καθ' όλη τη διάρκεια του γυρίσματος που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και προσιτός , χόρευε, αστειευόταν και μιλούσε με τον κόσμο, ενώ ρωτούσε, ανά διαστήματα, αν κάποιος χρειάζεται νερό, καθώς η ζέστη ήταν έντονα αισθητή. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερη φιλική με το συγκρότημα και το κοινό να απολαμβάνουν στο έπακρο αυτό που ζούσαν.

Βίντεο που δόθηκε, χθες, στη δημοσιότητα από το βρετανικό συγκρότημα στο TikTok δείχνει αυτή την απίστευτη ατμόσφαιρα, καθώς ακόμα και μετά το τέλος του γυρίσματος, το κοινό συνέχισε να τραγουδάει το νέο τους τραγούδι.

Μετά το τέλος της μαγνητοσκόπησης ο Κρις Μάρτιν, φανερά χαρούμενος, γονάτισε στη σκηνή, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του και φίλησε το δάπεδο του Ηρωδείου, δείχνοντας, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τον σεβασμό του προς τον μοναδικό αυτό χώρο, την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.

Πηγή: protothema.gr

COLDPLAY's New Sinlge in Athens

(10 June 2024) 🌜💙🇬🇷🏛️🇬🇷🩷🌛

Behind-the-scenes of Coldplay‘s music video for the new single "It Feels Like I'm Falling In Love", filmed at the foot of Acropolis at Heródeion Roman Theatre in Athens, Greece. pic.twitter.com/Pmru7dBDZE — Diogenes of Sinope (@DiogenisSinopis) June 13, 2024