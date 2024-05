«Κοντά στον Πουαριέ η Εφές, ενδιαφέρον και από τον Παναθηναϊκό»

Όπως έχει ειπωθεί και στην Magic Euroleague ο Βενσάν Πουαριέ βρίσκεται ψηλά στην λίστα της Αναντόλου Εφές, ενώ η σερβική ιστοσελίδα telesport πηγαίνει την υπόθεση ένα βήμα παραπέρα καθώς αναφέρει πως η τουρκική ομάδα βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του παίκτη, προσφέροντας του 1.7 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Να σημειώσουμε ότι ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης μένει ελεύθερος αφού εκπνέει το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» και ήδη τα σενάρια για το μέλλον του, έχουν φουντώσει.

Παράλληλα στο εν λόγω δημοσίευμα εμπλέκεται και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Οι Σέρβοι αναφέρουν ότι οι πράσινοι αναμένεται να κινηθούν δυναμικά για τον σέντερ της Ρεάλ, προκειμένου να πλαισιώσει στις θέσεις των ψηλών τον συμπατριώτη του, Ματίας Λεσόρ.

«Ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της αγοράς αυτό το καλοκαίρι θα είναι ο Βενσάν Πουαριέ. Ο Γάλλος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους, αλλά σύμφωνα με τις πηγές μας, η Αναντολού Εφές είναι αυτή τη στιγμή η επικρατέστερη.

Ο τουρκικός σύλλογος προσφέρει στον σέντερ συμβόλαιο 1,7 εκατομμυρίων και υπό αυτό το πρίσμα φαίνεται ότι ο Πουαριέ θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία!

Εκτός από την Εφές, μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται περισσότερο είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμη συγκεκριμένη πρόταση», τονίζεται στο δημοσίευμα.

🚨BREAKING: One of the most sought-after names on the market this summer will be Vincent Poirier. The Frenchman has garnered interest from numerous clubs, but according to our sources, Anadolu Efes is currently the most concrete.



The Turkish club is offering the excellent center… pic.twitter.com/ssVcjntQio