Νεκρός στα 26 του ο διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Σάρκιτς

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από το Μαυροβούνιο ο 26χρονος ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στο διαμέρισμά του στην Μπούντβα και οι φίλοι του κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο.

Ωστόσο, ήταν ήδη αργά αφού ο Σάρκιτς είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο, ξεκινώντας έρευνες για τον θάνατο του Μαυροβούνιου, αλλά όπως όλα δείχνουν ο θάνατός του προήλθε από φυσικά αίτια.

Τη φετινή σεζόν ο Σάρκιτς αγωνίστηκε στη Μίλγουολ, ενώ είχε φορέσει και εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Devastating news this morning about former Blues keeper Matija Sarkic.



Sending our condolences to his family and friends.



Rest in Peace Matija pic.twitter.com/KOlleRAkVM