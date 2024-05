Η τρομερή τάπα του Ράιτ στην κορυφή του Τop-10 της Euroleague (vid)

H Εuroleague με ανάρτησή της, έκανε γνωστές τις δέκα καλύτερες φάσεις των τρίτων παιχνιδιών των πλέι οφ της φετινής διοργάνωσης.

Το τρελό τρίποντο του Πετρούσεφ και το alley-oop κάρφωμα του Μόυζες Ράιτ έχουν την τιμητική τους. Ο τελευταίος μάλιστα, κατέκτησε και την «κορυφή» της εν λόγω λίστας με το απίστευτο μπλοκ που πραγματοποίησε απέναντι στον Γιαν Βέσελι.

Διπλός Νίμπο, Χάουαρντ, Γιαμπουσέλε και Καλάθης συμπληρώνουν τις κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής.

One team has secured a place at #F4GLORY with 3 others still up for grabs 👀



Game Threes of the Playoffs did not disappoint, check out the Top 10 Plays 🔥



'Top Plays of the Playoffs' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/xZ52hPzHN4